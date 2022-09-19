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Війна Росії проти України
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Фото з архіву: Володимир Путін у компанії Євгена Пригожина, якого вважають "обличчям" кампанії з вербування ув'язнених для участі у війні
Фото з архіву: Володимир Путін у компанії Євгена Пригожина, якого вважають "обличчям" кампанії з вербування ув'язнених для участі у війніФото: picture-alliance/AP Photo/M. Japaridze
ПолітикаУкраїна

ISW: Путін робить ставку у війні на "добровольців"

Євгенія Наконечна | Анатолій Арні
2 год. тому

Володимир Путін все більше покладається у війні на "добровольців" і робить це в обхід вищого військового командування, запевняють експерти ISW.

https://www.dw.com/uk/isw-putin-robit-stavku-u-vijni-na-dobrovolciv/a-63169589

Кремль приділяє все більше уваги найму так званих "добровольців" для участі у війні проти України, серед яких є найманці, ув'язнені і навіть козацькі підрозділи, пише у своєму звіті у понеділок, 19 вересня, американський Інститут вивчення війни (ISW). При цьому рішення про участь "добровольців" у війні Путін ухвалює без узгодження з вищим військовим командуванням, що погіршує відносини між президентом та керівництвом міноборони РФ.

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За даними ISW, підвищену увагу вербуванню "добровольців" та роботі з "маріонетковими формуваннями" замість ставки на поповнення резервів регулярних військ РФ за рахунок мобілізації Путін став приділяти після успіхів у контрнаступі ЗСУ у Харківській області. Але не погоджував деякі дії з командуванням президент і до цього протягом усього літа.

"Добровольці" показують, наскільки сильним є розкол в армії

Інститут зазначає, що вербування для участі у війні відбувається як серед ув'язнених, так і в козацьких підрозділах та російських силових відомствах. Водночас відбувається примусова мобілізація чоловіків на окупованих територіях Донецької та Луганської областей України. Зібрані таким методом армійські корпуси будуть малоефективними, вважає ISW, а єдине, що їх об'єднуватиме - "абсолютно неадекватний рівень армійських тренувань та підготовки до ведення бою".

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Формування таких підрозділів може посилити і так сильне напруження, нерівність і відсутність згуртованості, що спостерігають експерти у військах РФ. Так, за даними ISW, учасники бойових дій не отримують обіцяної міноборони РФ допомоги, військовослужбовці так званих "ДНР" і "ЛНР" відмовляються боротися за території один одного, а в підрозділах, що контролюються чеченським керівництвом, існує помітна етнічна дискримінація.

Професійні військовослужбовці, швидше за все, стикатимуться з поведінковими проблемами серед завербованих ув'язнених, прогнозують експерти, реагуючи на повідомлення про вербування в колоніях.

Відставні російські офіцери критикують такі рішення Кремля, вказуючи на відсутність дисципліни серед "добровольців", що може призвести до конфліктів із професійними військовослужбовцями. При цьому формування поспіхом навчених підрозділів мало посилює міць російських військ, оскільки, попри повідомлення, які все частіше з'являються, про прибуття "добровольців" на фронт, Росії не вдається провести будь-які операції за їх участю.

В'язнів особисто вербує друг Путіна

Про те, що у російських колоніях йде вербування ув'язнених для участі у війні у складі ПВК Вагнера, ЗМІ повідомляють ще з початку липня. 17 вересня з'явилися чергові підтвердження цього від видання SOTA. Правозахисниця та засновниця фонду "Русь сидящая" Ольга Романова раніше розповідала DW, що ув'язнених агітував у тому числі й особисто бізнесмен Євген Пригожин, якому належить ПВК Вагнера.

14 вересня у Telegram-каналах з'явилося відео, в якому людина, схожа на Пригожина, розповідає в'язням однієї з мордовських колоній про ПВК Вагнера та пропонує їм вирушити на війну в Україні. Пресслужба компанії "Конкорд", що належить Пригожину, у відповідь на запит телеканалу RTVI назвала цього чоловіка "жахливо схожим" на бізнесмена. Сам Пригожин прокоментував ситуацію словами: "Або ПВК та зеки - або ваші діти".

Після публікації ролика члени Ради з прав людини попросили генпрокурора РФ роз'яснити, на якій підставі "тисячі ув'язнених з невідбутими термінами за різні, зокрема тяжкі, злочини" прямують на війну в Україні.

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