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ПолітикаНорвегія

Норвегія закрила в'їзд для російських туристів

Степан Смишляєв
23 травня 2024 р.

Нові обмеження для росіян Норвегія запровадила через війну Росії проти України.

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Кордон Норвегії та Росії
Норвегія заборонила в'їзд російським туристам через війну РФ проти УкраїниФото: Lev Fedoseyev/TASS/dpa/picture alliance

Норвегія з 29 травня відмовлятиме у в'їзді всім громадянам Росії, які прибувають в країну з туристичною та "іншою метою не першочергової важливості", повідомив уряд на своєму сайті у четвер, 23 травня.

Цей захід поширюватиметься як на росіян, які встигли отримати норвезьку туристичну візу (їх фактично перестали видавати у 2022 році), так і на власників візи, виданої іншою країною Шенгенської зони.

В уряді зазначили, що винятки можуть бути зроблені для громадян РФ, які їдуть у гості до батьків, подружжя чи дітей, які живуть в Норвегії, а також для росіян, які їдуть на роботу чи навчання до Норвегії чи інших країн Шенгенської угоди.

Обмеження запроваджені через війну РФ проти України

"Рішення про обмеження можливостей для в'їзду відповідає зайнятій Норвегією позиції щодо необхідності спільної з нашими союзниками та партнерами реакції на незаконну агресію Росії проти України", - пояснила міністерка юстиції та громадської безпеки Емілі Енгер Мель.

Влада Норвегії додала, що уважно стежить за ситуацією на прикордонному пункті "Стурскуг" на кордоні з Мурманською областю РФ і "готова вжити заходів у разі потреби".

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року низка європейських країн посилила правила видачі туристичних віз росіянам, у деяких випадках аж до відмови від їхньої видачі. Декілька країн Європейського Союзу - Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Польща та Чехія - також заборонили росіянам в'їзд через зовнішній кордон ЄС з метою туризму. Крім того, Норвегія та низка інших країн заборонили в'їзд машин з російськими номерами.

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