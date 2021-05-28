 Нобелівській лауреатці Світлані Алексієвич вручена одна з найвищих нагород Німеччини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.06.2021

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Нобелівській лауреатці Світлані Алексієвич вручена одна з найвищих нагород Німеччини

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр нагородив білоруську письменницю Світлану Алексієвич орденом "За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина".

Франк-Вальтер Штайнмаєр і Світлана Алексієвич

Франк-Вальтер Штайнмаєр і Світлана Алексієвич

Білоруську письменницю Світлану Алексієвич нагородили орденом "За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина". Великий хрест першого ступеня вона отримала з рук президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier). Урочиста церемонія відбулася у вівторок, 15 червня, в Берліні в палаці Бельвю - офіційній резиденції глави держави.

Орден був заснований у ФРН на початку 1950-х. Одну з найвищих нагород Німеччини вручає федеральний президент. У 2014 році Алексієвич отримала Офіцерський хрест ордена Мистецтв і літератури - відомчу нагороду Франції, а роком пізніше стала лауреаткою Нобелівської премії з літератури.

Алексієвич: Білоруси "обтрусилися від сну"

Штайнмаєр у своїй промові згадав багатомісячні протести в Білорусі. "Жіноче обличчя - у цього мирного і сміливого прагнення до майбутнього, яке все ще жорстоко придушується ", - підкреслив глава держави.

Алексієвич у своїй промові зазначила, що "комунізм ще не мертвий і готовий дати останній бій", судячи з подій в Україні, Білорусі та Росії. Цей лад "живе не тільки в головах Путіна або Лукашенка", і з цим, "незважаючи на наш ідеалізм, треба рахуватися", додала вона.

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Письменниця назвала нинішню епоху "безчассям". "Тільки в двадцятому році ми обтрусилися від цього сну", - зазначила Алексієвич. Вона особливо виділила необхідність працювати з тими білорусами, які все ще підтримують владу.  За її словами, потрібно пояснювати світ, свою історію. "Треба пояснювати, що ми стали нацією", - сказала письменниця.

Майбутня книга Алексієвич - про протести проти режиму Лукашенка

Серед найвідоміших творів письменниці - художньо-документальні книги "У війни не жіноче обличчя", "Цинкові хлопчики" і "Чорнобильська молитва".

Нова книжка буде присвячена масовим протестам проти режиму правителя Білорусі Олександра Лукашенка, які розпочалися в серпні 2020 року. Алексієвич живе в Німеччині з вересня 2020 року на запрошення Німецької служби академічних обмінів DAAD.

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  • Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - Іди - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Послання для Лукашенка

    Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

  • Вивішений з вікна біло-червоно-білий прапор

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Біло-червоно-білий прапор як символ протестів

    Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.

  • Біло-червоно-білий прапор на електричному стовпі в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Як використовують головний символ протесту в Білорусі

    Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.

  • Символіка протесту в одному з дворів Мінська

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мирна революція в кожному дворі

    Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.

  • Зображення діджеїв, які поставили на офіційному заході у Мінську пісню Віктора Цоя Перемен

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мінські "діджеї змін"

    В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.

  • Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.

  • Написи із назвами ЗМІ та написом ОМОН на сміттєвих баках у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Назви ЗМІ - на сміттєвих баках

    На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.

  • Напис на стіні в Мінську: Ермошина лжет

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Написи на стінах - популярна форма протесту

    Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.

  • Колективні графіті на одній із вулиць у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Колективні графіті

    Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.

  • Політична боротьба на рівні символів

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Політична боротьба на рівні символів

    Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.

  • Зображення біло-червоно-білого прапора на стіні в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Протести в Білорусі тривають

    Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.

    Автор: Наталія Позднякова


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