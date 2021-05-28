Нобелівській лауреатці Світлані Алексієвич вручена одна з найвищих нагород Німеччини

Білоруську письменницю Світлану Алексієвич нагородили орденом "За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина". Великий хрест першого ступеня вона отримала з рук президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier). Урочиста церемонія відбулася у вівторок, 15 червня, в Берліні в палаці Бельвю - офіційній резиденції глави держави.

Орден був заснований у ФРН на початку 1950-х. Одну з найвищих нагород Німеччини вручає федеральний президент. У 2014 році Алексієвич отримала Офіцерський хрест ордена Мистецтв і літератури - відомчу нагороду Франції, а роком пізніше стала лауреаткою Нобелівської премії з літератури.

Алексієвич: Білоруси "обтрусилися від сну"

Штайнмаєр у своїй промові згадав багатомісячні протести в Білорусі. "Жіноче обличчя - у цього мирного і сміливого прагнення до майбутнього, яке все ще жорстоко придушується ", - підкреслив глава держави.

Алексієвич у своїй промові зазначила, що "комунізм ще не мертвий і готовий дати останній бій", судячи з подій в Україні, Білорусі та Росії. Цей лад "живе не тільки в головах Путіна або Лукашенка", і з цим, "незважаючи на наш ідеалізм, треба рахуватися", додала вона.

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Письменниця назвала нинішню епоху "безчассям". "Тільки в двадцятому році ми обтрусилися від цього сну", - зазначила Алексієвич. Вона особливо виділила необхідність працювати з тими білорусами, які все ще підтримують владу. За її словами, потрібно пояснювати світ, свою історію. "Треба пояснювати, що ми стали нацією", - сказала письменниця.

Майбутня книга Алексієвич - про протести проти режиму Лукашенка

Серед найвідоміших творів письменниці - художньо-документальні книги "У війни не жіноче обличчя", "Цинкові хлопчики" і "Чорнобильська молитва".

Нова книжка буде присвячена масовим протестам проти режиму правителя Білорусі Олександра Лукашенка, які розпочалися в серпні 2020 року. Алексієвич живе в Німеччині з вересня 2020 року на запрошення Німецької служби академічних обмінів DAAD.

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