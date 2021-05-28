Нобелівській лауреатці Світлані Алексієвич вручена одна з найвищих нагород Німеччини

Білоруську письменницю Світлану Алексієвич нагородили орденом "За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина". Великий хрест першого ступеня вона отримала з рук президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier). Урочиста церемонія відбулася у вівторок, 15 червня, в Берліні в палаці Бельвю - офіційній резиденції глави держави.
Орден був заснований у ФРН на початку 1950-х. Одну з найвищих нагород Німеччини вручає федеральний президент. У 2014 році Алексієвич отримала Офіцерський хрест ордена Мистецтв і літератури - відомчу нагороду Франції, а роком пізніше стала лауреаткою Нобелівської премії з літератури.
Алексієвич: Білоруси "обтрусилися від сну"
Штайнмаєр у своїй промові згадав багатомісячні протести в Білорусі. "Жіноче обличчя - у цього мирного і сміливого прагнення до майбутнього, яке все ще жорстоко придушується ", - підкреслив глава держави.
Алексієвич у своїй промові зазначила, що "комунізм ще не мертвий і готовий дати останній бій", судячи з подій в Україні, Білорусі та Росії. Цей лад "живе не тільки в головах Путіна або Лукашенка", і з цим, "незважаючи на наш ідеалізм, треба рахуватися", додала вона.
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Письменниця назвала нинішню епоху "безчассям". "Тільки в двадцятому році ми обтрусилися від цього сну", - зазначила Алексієвич. Вона особливо виділила необхідність працювати з тими білорусами, які все ще підтримують владу. За її словами, потрібно пояснювати світ, свою історію. "Треба пояснювати, що ми стали нацією", - сказала письменниця.
Майбутня книга Алексієвич - про протести проти режиму Лукашенка
Серед найвідоміших творів письменниці - художньо-документальні книги "У війни не жіноче обличчя", "Цинкові хлопчики" і "Чорнобильська молитва".
Нова книжка буде присвячена масовим протестам проти режиму правителя Білорусі Олександра Лукашенка, які розпочалися в серпні 2020 року. Алексієвич живе в Німеччині з вересня 2020 року на запрошення Німецької служби академічних обмінів DAAD.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Послання для Лукашенка
Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Біло-червоно-білий прапор як символ протестів
Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Як використовують головний символ протесту в Білорусі
Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Мирна революція в кожному дворі
Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Мінські "діджеї змін"
В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Одяг на балконі - з політичним підтекстом
Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Назви ЗМІ - на сміттєвих баках
На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Написи на стінах - популярна форма протесту
Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Колективні графіті
Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Політична боротьба на рівні символів
Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Протести в Білорусі тривають
Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.
Автор: Наталія Позднякова