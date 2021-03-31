 Німці займаються цим щонайменше раз на тиждень | Інформація та корисні поради туристам у Німеччині | DW | 31.03.2021

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Вікно в Німеччину

Німці займаються цим щонайменше раз на тиждень

Більшість німців регулярно займаються музикою. Нове соціологічне дослідження визначило, які музичні інструменти полюбляють німці у різному віці і як часто на них грають.

Родина, яка займається музикою на балконі

За час пандемії німці почали удвічі менше співати. Зате грати на музичних інструментах навпаки - більше. Такий головний підсумок першого репрезентативного опитування про те, яку роль відіграють заняття музикою у житті німців. Дослідження провів Музичний інформаційний центр, а пандемія не відігравала у ньому ключової ролі.

Головний висновок дослідження - без занять музикою важко собі уявити дозвілля німців. Кожна друга дитина грає на музичному інструменті або співає. Що старшими є жителі Німеччини, тим рідше у їхніх домівках лунає музика. Загалом це хобі поділяють 14,3 мільйона німців.

Жіночий голос - головний голос

Один із цікавих висновків дослідження: спів - парафія жінок. Кожна друга із загального числа поціновувачок музики надає перевагу саме співу, а не грі на музичному інструменті. Співають німкені у церковних хорах, об'єднаннях і просто вдома - самі або на зустрічах із друзями. Співочих чоловіків у Німеччині значно менше: приблизно чверть від загального числа любителів музики. Причому однаково сильно люблять музику як мешканці міст, так і сіл.

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Якщо і говорити про географічні нюанси, то лише таке: на півдні шанувальників музики більше, ніж на півночі, на заході - більше, ніж на сході. А головне - німці займаються музикою регулярно, щонайменше раз на тиждень.

Ученик та вчитель під час уроку гри на фортепіано та співу

Діти у Німеччині найчастіше грають на піаніно. Кожен третій юний музикант співає

Музика дитинства

Любов до занять музикою зберігається тим довше, що раніше нею починають займатися. Якщо знайомство з музичним інструментом відбувається ще в дитинстві, то ймовірність того, що і в дорослому житті людина не полишить його і продовжить інтенсивно грати, набагато вища, ніж якщо це хобі було набуте вже у більш зрілі роки.

Тривожну тенденцію автори дослідження вгледіли в тому, що соціальне становище сім'ї відіграє неабияку роль: чим нижчий добробут сім'ї, тим рідше діти вдаються до занять музикою.

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Музикування у дітей, як правило, пов'язане із грою на одному музичному інструменті (96 відсотків), співом займається менше третини юних музик. Перше знайомство з музикою відбувається зазвичай у музичних школах або через приватні уроки.

Гітара - найулюбленіший музичний інструмент у німців старше 16 років

Гітара - найулюбленіший музичний інструмент у німців старше 16 років

Найулюбленіший музичний інструмент

У дітей і підлітків (у віці до 16 років) найбільшою популярністю користується піаніно. На другому місці - флейта. На третьому - гітара. Натомість люди старшого віку частіше грають на гітарі, ніж на фортепіано. Флейти у фаворитах у групі осіб старшого віку більше немає. До рідкісних музичних інструментів, які не користуються великою любов'ю німців, що грають вдома, можна віднести струнно-смичкові інструменти, а також кларнет.

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Концерт для тварин у Кельнському зоопарку

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

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  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Запальна музика серед похмурого оточення

    Утім, музику з балконів почуєш не тільки в Хорватії. У Німеччині теж можуть незгірш хорватів ударити в струни на балконі, що довели ось ці члени Фрайбурзького барокового оркестру. Похмурому оточенню занепалих будівель вони протиставили "Оду до радості" Людвіга ван Бетховена, таким чином взявши участь в загальнонімецькому музичному флешмобі. Взірцем для них стали концерти на балконах в Італії.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Небезпека для тих, хто без балкона

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  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Балкон і море

    Рік тому круїзний лайнер Spectrum oft the Seas вперше відплив з Німеччини в навколосвітню подорож. Тепер він перебуває поблизу Австралії. Однак через коронавірус пасажири вже не подорожують. На фото - члени екіпажу, які милуються гаванню Сіднея з балконів свої кают.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Буденні замальовки

    Складається враження, що перед нами одна зі сцен якогось голлівудського фільму, але насправді ця жінка розвішує прання в Катманду. У столиці Непалу вже два тижні діє комендантська година. На висоті вірус не такий страшний.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Перукарня на свіжому повітрі

    У розташованому на півдні Лівану селищі Хула балкон перетворився в перукарню. До речі, досить практично, адже підстрижене волосся просто здувається вітром. Головне, щоб маска не злітала і перукарила особа, з якою маєш мешкати в одному домоволодінні.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Канал доставки продуктів

    Необхідність - мати винаходу, як каже японська мудрість. Цей милий чоловік в Марселі не може виходити зі своєї квартири навіть за покупками. Тож сусіди принесли йому повну торбину продуктів. Тепер її залишається лише підняти імпровізованою мотузкою - зв'язаними вузлами покривалами.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Кому балкон, а кому й фітнес-студія

    Себастьян Манко - тренер з фітнесу. Щоб під час пандемії мешканці цього будинку для людей похилого віку в французькому місті Бордо залишалися в добрій формі, Манко проводить з ними тренування. Але робити це потрібно на безпечній відстані від літніх людей, адже вони належать до групи ризику в разі зараження коронавірусом. Тут тобі й свіже повітря і без ризику зараження. Добре, що є балкон!

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Навіть серйозні заняття спортом не проблема

    Ганс-Петер Дурст - спортсмен. На Паралімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро він здобув дві золоті медалі. 26 років тому Дурст пережив ДТП, наслідком чого стало порушення почуття рівноваги. Відтоді його поле зору обмежене, а реакція сповільнена. Але триколісний велосипед компенсує всі ці вади. Коли лютує коронавірус, просторий балкон у квартирі Дурста в Дортмунді уможливлює йому щоденні тренування.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Що більше, то краще

    А взагалі найкраще пересидіти карантин під час коронавірусу на великих балконах. Приміром, ось цей балкон у Монако міститься на двох поверхах фешенебельного хмарочосу Tour Odeon і навіть має басейн з гіркою. Однак таке задоволення не з дешевих - цей пентхаус разом з балконом коштують близько 300 мільйонів євро.

  • Життя на балконі в часи пандемії COVID-19

    Життя на балконі

    Балконний чорний гумор

    У той час, як іншим його побратимам доводиться нидіти всередині приміщень, цей скелет у Франкфурті-на-Одері має власний балкон. І не лише в період пандемії.

    Автор: Марко Мюллер, Валерій Сааков


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