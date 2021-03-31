Німці займаються цим щонайменше раз на тиждень

За час пандемії німці почали удвічі менше співати. Зате грати на музичних інструментах навпаки - більше. Такий головний підсумок першого репрезентативного опитування про те, яку роль відіграють заняття музикою у житті німців. Дослідження провів Музичний інформаційний центр, а пандемія не відігравала у ньому ключової ролі.

Головний висновок дослідження - без занять музикою важко собі уявити дозвілля німців. Кожна друга дитина грає на музичному інструменті або співає. Що старшими є жителі Німеччини, тим рідше у їхніх домівках лунає музика. Загалом це хобі поділяють 14,3 мільйона німців.

Жіночий голос - головний голос

Один із цікавих висновків дослідження: спів - парафія жінок. Кожна друга із загального числа поціновувачок музики надає перевагу саме співу, а не грі на музичному інструменті. Співають німкені у церковних хорах, об'єднаннях і просто вдома - самі або на зустрічах із друзями. Співочих чоловіків у Німеччині значно менше: приблизно чверть від загального числа любителів музики. Причому однаково сильно люблять музику як мешканці міст, так і сіл.

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Якщо і говорити про географічні нюанси, то лише таке: на півдні шанувальників музики більше, ніж на півночі, на заході - більше, ніж на сході. А головне - німці займаються музикою регулярно, щонайменше раз на тиждень.

Діти у Німеччині найчастіше грають на піаніно. Кожен третій юний музикант співає

Музика дитинства

Любов до занять музикою зберігається тим довше, що раніше нею починають займатися. Якщо знайомство з музичним інструментом відбувається ще в дитинстві, то ймовірність того, що і в дорослому житті людина не полишить його і продовжить інтенсивно грати, набагато вища, ніж якщо це хобі було набуте вже у більш зрілі роки.

Тривожну тенденцію автори дослідження вгледіли в тому, що соціальне становище сім'ї відіграє неабияку роль: чим нижчий добробут сім'ї, тим рідше діти вдаються до занять музикою.

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Музикування у дітей, як правило, пов'язане із грою на одному музичному інструменті (96 відсотків), співом займається менше третини юних музик. Перше знайомство з музикою відбувається зазвичай у музичних школах або через приватні уроки.

Гітара - найулюбленіший музичний інструмент у німців старше 16 років

Найулюбленіший музичний інструмент

У дітей і підлітків (у віці до 16 років) найбільшою популярністю користується піаніно. На другому місці - флейта. На третьому - гітара. Натомість люди старшого віку частіше грають на гітарі, ніж на фортепіано. Флейти у фаворитах у групі осіб старшого віку більше немає. До рідкісних музичних інструментів, які не користуються великою любов'ю німців, що грають вдома, можна віднести струнно-смичкові інструменти, а також кларнет.