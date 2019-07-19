 Німці сплатили 2020 року рекордну суму за електроенергію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.02.2021

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Новини

Німці сплатили 2020 року рекордну суму за електроенергію

У 2020 році німцям виставлено найдорожчий рахунок за електроенергію. Загалом німецьким домогосподарствам довелося сплатити за струм близько 37,8 мільярда євро.

Зростання тарифів на струм для приватних споживачів

Протягом 2020 року домашні господарства в Німеччині заплатили за електрику більше, ніж будь-коли раніше. Згідно з оприлюдненими в неділю, 28 лютого, підрахунками порівняльного порталу Check24, загальний обсяг сплачених за спожиту населенням електроенергію коштів становив близько 37,8 мільярда євро. Це на 900 мільйонів євро більше, ніж 2019 року. А якщо порівнювати з 2016 роком, коли приватне споживання було майже таким же, як і в 2020 році - 127 мільярдів кіловат-годин - витрати на електроенергію зросли в цілому на три мільярди євро. 

Згідно з аналізом, за цей період середня ціна за кіловат-годину для побутових споживачів зросла з 27 до приблизно 30 центів. Особливо істотно зросли за ці роки нарахування та податки, котрі включено в тарифи на електроенергію. За даними Статистичного бюро ЄС Eurostat, Німеччина, разом із Данією і Бельгією, має найвищі в Євросоюзі ціни на електрику для побутових споживачів. Це пояснюється, насамперед, тарифною політикою для стимулювання розвитку "зеленої" енергетики, в рамках якої витрати на струм з відновлювальних джерел енергії перекладаються на споживача.

Нещодавно уряд ФРН озвучив плани змінити підхід у стимулюванні "зеленої" енергетики, коли дотації на розвиток відновлювальних джерел енергії надаватимуться напряму з бюджету. Поетапна реалізація таких задумів уряду могла б фінансово розвантажити приватних споживачів електроенергії на близько 9,7 мільярда євро.

Щодо 2021 року, то тут німецькі експерти очікують подальше зростання обсягів споживання приватними домогосподарствами, що пояснюється переходом на роботу з дому багатьох працівників і службовців.

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