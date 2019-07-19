Німці сплатили 2020 року рекордну суму за електроенергію

Протягом 2020 року домашні господарства в Німеччині заплатили за електрику більше, ніж будь-коли раніше. Згідно з оприлюдненими в неділю, 28 лютого, підрахунками порівняльного порталу Check24, загальний обсяг сплачених за спожиту населенням електроенергію коштів становив близько 37,8 мільярда євро. Це на 900 мільйонів євро більше, ніж 2019 року. А якщо порівнювати з 2016 роком, коли приватне споживання було майже таким же, як і в 2020 році - 127 мільярдів кіловат-годин - витрати на електроенергію зросли в цілому на три мільярди євро.

Згідно з аналізом, за цей період середня ціна за кіловат-годину для побутових споживачів зросла з 27 до приблизно 30 центів. Особливо істотно зросли за ці роки нарахування та податки, котрі включено в тарифи на електроенергію. За даними Статистичного бюро ЄС Eurostat, Німеччина, разом із Данією і Бельгією, має найвищі в Євросоюзі ціни на електрику для побутових споживачів. Це пояснюється, насамперед, тарифною політикою для стимулювання розвитку "зеленої" енергетики, в рамках якої витрати на струм з відновлювальних джерел енергії перекладаються на споживача.

Нещодавно уряд ФРН озвучив плани змінити підхід у стимулюванні "зеленої" енергетики, коли дотації на розвиток відновлювальних джерел енергії надаватимуться напряму з бюджету. Поетапна реалізація таких задумів уряду могла б фінансово розвантажити приватних споживачів електроенергії на близько 9,7 мільярда євро.

Щодо 2021 року, то тут німецькі експерти очікують подальше зростання обсягів споживання приватними домогосподарствами, що пояснюється переходом на роботу з дому багатьох працівників і службовців.