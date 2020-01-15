У 2020 році "зеленої" енергетики в ЄС вперше стало більше, ніж "викопної" - дослідження

Частка відновлюваних джерел енергії у генерації електрики в Європі у 2020 році вперше в історії перевищила частку викопного палива. Такими є висновки щорічного звіту британського аналітичного центру Ember та німецького інституту Agora Energiewende, оприлюдненого у понеділок, 25 січня.

Згідно зі звітом, в якому відстежується стан енергетичного сектора ЄС з 2015 року, минулого року з відновлюваних джерел було згенеровано 38 відсотків всієї електроенергії, а за допомогою викопного палива - 37 відсотків.

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Таке співвідношення обумовлене розширенням використання енергії, одержуваної від вітру і сонця, обсяги якої майже подвоїлися з 2015 року. До 2020 року п'ята частина електроенергії в країнах ЄС була вироблена на вітрових і сонячних електростанціях, ідеться в звіті. Це також одна з причин, чому виробництво енергії на основі вугілля знизилося минулого року на 20 відсотків - вугільні станції забезпечили лише 13 відсотків електроенергії, виробленої в Європі.

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"Європа спирається на вітрову і сонячну енергію задля забезпечення не тільки поетапної відмови від вугілля до 2030 року, але також поступової відмови від газової генерації, а також для заміни атомних електростанцій, що закриваються, та для задоволення попиту, що зростає, на електроенергію для електромобілів", - пояснив аналітик Ember та провідний автор звіту Дейв Джонс.

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Найвищі показники вироблення вітрової та сонячної енергії, як повідомляється, зафіксовані в Данії (61 відсоток), Ірландії (35 відсотків), Німеччини (33 вісотки) та Іспанії (29 відсотків).

Пандемія COVID-19 призвела до зниження попиту на електроенергію по всьому світі. У Євросоюзі електроспоживання в 2020 році знизилось на 4 відсотки, зазначається у звіті. Однак, на думку авторів дослідження, пандемія не вплинула на розвиток відновлюваної енергетики.