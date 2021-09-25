Німецьких автомобілістів зобов'яжуть мати маски в аптечках - ЗМІ

За даними видання Rheinische Post, до німецьких правил дорожнього руху планують додати пункт про те, що в аптечці кожного автомобіля мають бути дві медичні маски.
До обов'язкового вмісту автомобільної аптечки входитимуть і медичні захисні маски
Німців, імовірно, зобов'яжуть у майбутньому завжди мати з собою медичні маски в автомобільній аптечці. Про це в суботу, 25 вересня, пише німецька газета Rheinische Post з посиланням на речницю федерального міністерства транспорту.
За її словами, навіть після закінчення пандемії COVID-19 водії автомобілів повинні будуть мати з собою дві маски. Влада має на меті запровадити нововведення під час наступного внесення змін до правил дорожнього руху Німеччини. Очікується, що нові правила набудуть чинності вже наступного року.
Наразі, зокрема, в низці німецьких установ у службових автомобілях колеги, які працюють разом, зобов'язані носити медичні маски. Для пасажирів громадського транспорту також діє обов'язковий масковий режим.
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Як повідомлялося, за цей рік німецька поліція зафіксувала близько 230 тисяч порушень маскового режиму в потягах та на вокзалах. Понад 11 тисяч порушників мали сплатити штраф. Розмір штрафу за порушення маскового режиму варіюється у різних федеральних землях від 25 євро до 150 євро.
Утім, у поліції наголосили, що загалом тенденція щодо кількості порушень знижується: якщо у січні в Німеччині зареєстрували загалом 42,3 тисячі порушень маскового режиму, то у серпні - лише 23 тисячі.