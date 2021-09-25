Німецьких автомобілістів зобов'яжуть мати маски в аптечках - ЗМІ

Німців, імовірно, зобов'яжуть у майбутньому завжди мати з собою медичні маски в автомобільній аптечці. Про це в суботу, 25 вересня, пише німецька газета Rheinische Post з посиланням на речницю федерального міністерства транспорту.

За її словами, навіть після закінчення пандемії COVID-19 водії автомобілів повинні будуть мати з собою дві маски. Влада має на меті запровадити нововведення під час наступного внесення змін до правил дорожнього руху Німеччини. Очікується, що нові правила набудуть чинності вже наступного року.

Дивитись відео 01:34 Поділитись Було сміттям в океані - стало захисною маскою (17.02.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3pSp8 Було сміттям в океані - стало захисною маскою (17.02.2021)

Наразі, зокрема, в низці німецьких установ у службових автомобілях колеги, які працюють разом, зобов'язані носити медичні маски. Для пасажирів громадського транспорту також діє обов'язковий масковий режим.

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Як повідомлялося, за цей рік німецька поліція зафіксувала близько 230 тисяч порушень маскового режиму в потягах та на вокзалах. Понад 11 тисяч порушників мали сплатити штраф. Розмір штрафу за порушення маскового режиму варіюється у різних федеральних землях від 25 євро до 150 євро.

Утім, у поліції наголосили, що загалом тенденція щодо кількості порушень знижується: якщо у січні в Німеччині зареєстрували загалом 42,3 тисячі порушень маскового режиму, то у серпні - лише 23 тисячі.