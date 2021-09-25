Німеччина: 230 тисяч порушень маскового режиму в потягах та на вокзалах

Близько 230 тисяч порушень режиму носіння захисних масок на вокзалах та у потягах зареєструвала за цей рік поліція в Німеччині. Про це у суботу, 25 вересня, повідомляє видання Welt am Sonntag. У більшості випадків поліцейські робили порушникам зауваження, на які люди реагували, повідомили виданню у поліції.

У 745 випадках порушники маскового режиму в потягах не могли продовжувати подорож, 844 людини мусили залишити приміщення вокзалів через відсутність маски.

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Водночас у 11300 випадках поліцейським довелось складати протоколи про порушення, які передавали компетентним органам місцевої влади для стягнення штрафів з порушників. Розмір штрафу за порушення маскового режиму варіюється у різних федеральних землях від 25 євро до 150 євро.

Утім, у поліції наголосили, що загалом тендеція щодо кількості порушень знижується: якщо у січні в Німеччині зареєстрували загалом 42,3 тисячі порушень маскового режиму, то у серпні - лише 23 тисячі.

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Напади з боку противників коронавірусних обмежень

Водночас, за даними німецького оператора залізничних перевезень Deutschе Bahn (DB), з часу запровадження маскового режиму та інших обмежень задля стримання поширення коронавірусу збільшилась кількість образ і нападів на співробітників концерну в потягах та на вокзалах.

Нагадаємо, увечері 19 вересня в місті Ідар-Оберштайн, що в німецькій федеральній землі Рейнланд-Пфальц, 49-річний громадянин Німеччини прийшов на АЗС купити пиво без маски. Касир відмовився обслуговувати його, нагадавши про необхідність носити маску в громадських місцях.

Підозрюваний повернувся додому, взяв револьвер, який зберігався у нього в квартирі й повернувся на заправку. Він зайшов туди в медичній масці, взяв пиво, підійшов до каси і зняв маску. Після того, як касир знову зробив йому зауваження, чоловік застрелив юнака. Зловмисник утік, але наступного ранку здався поліція і зізнався у скоєному. Як пояснив підозрюваний, він є противником коронавірусних обмежень, почувався психологічно пригніченим і "не бачив іншого способу" висловити своє невдоволення. А касир здався йому "відповідальним за ситуацію".