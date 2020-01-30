Німецький фермер в Україні про земельну реформу (відео)

Німецький фермер Йоганн Венцль вже майже 20 років займається сільським господарством на Черкащині. У селі Роги він заснував ТОВ з іноземним капіталом "Дукра Агро". Наразі орендує земельні паї у мешканців 5 сусідніх селищ, обробляє майже 4500 гектарів і вирощує пшеницю, кукурудзу, ріпак та цукровий буряк. З 1 липня в Україні відкрився ринок землі, і німець абсолютно щиро вважає, що за теперішніх умов ринку продавати такі родючі землі зовсім не варто. Чому - дивіться у репортажі DW:



