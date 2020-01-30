 Німецький фермер в Україні про земельну реформу (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 13.07.2021

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Економіка

Німецький фермер в Україні про земельну реформу (відео)

Німецький фермер Йоганн Венцль уже майже 20 років успішно веде аграрний бізнес на українських чорноземах. Репортаж DW про німецький підхід до відкриття ринку землі в Україні.

Що зміниться для німецького фермера після відкриття ринку землі в Україні

Що зміниться для німецького фермера після відкриття ринку землі в Україні

Німецький фермер Йоганн Венцль вже майже 20 років займається сільським господарством на Черкащині. У селі Роги він заснував ТОВ з іноземним капіталом "Дукра Агро". Наразі орендує земельні паї у мешканців 5 сусідніх селищ, обробляє майже 4500 гектарів і вирощує пшеницю, кукурудзу, ріпак та цукровий буряк. З 1 липня в Україні відкрився ринок землі, і німець абсолютно щиро вважає, що за теперішніх умов ринку продавати такі родючі землі зовсім не варто. Чому - дивіться у репортажі DW:


 

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Докладно

Що зміниться для німецького фермера після відкриття ринку землі в Україні

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