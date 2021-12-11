Німецькі соціал-демократи на з'їзді обрали нове керівництво партії

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), яка є старшим партнером партії "Союз 90/Зелені" та Вільної демократичної партії (ВДП) в урядовій коаліції, обрала нове керівництво. Делегати з'їзду політсили у суботу, 11 грудня, обрали співголовами партії Ларса Клінґбайля (Lars Klingbeil) та Заскію Ескен (Saskia Esken).

За 43-річного Клінґбайля, який до цього виконував функції генерального секретаря партії, проголосувало 86,3 відсотка делегатів з'їзду. 60-річна Ескен, яка до цього також займала посаду співголови партії, набрала 76,7 відсотка підтримки серед учасників партійного заходу, передає агенція новин dpa. Рішення ще потрібно підтвердити голосуванням поштою.

У промові до делегатів з'їзду Клінґбайль, зокрема, заявив про шанс сформувати "соціал-демократичне десятиліття" після перемоги партії на федеральних виборах.

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Тим часом Ескен заявила про намір змінити країну, зробивши її сильнішою та справедливішою.

Новий генсек партії

Також на з'їзді було обрано нового генерального секретаря партії. Ним став Кевін Кюнерт (Kevin Kühnert), який до цього займав посаду заступника голови СДПН. Його підтримали 77,78 відсотка делегатів.

На новій посаді Кюнерт вже заявив про бажання внести поправки до угоди про коаліцію із Зеленими та ВДП. Зокрема, його не влаштовують пункти про обмеження розміру орендної плати за житло та розмір допомоги з безробіття. Також Кюнерт визнає, що між ним та канцлером Олафом Шольцом (Olaf Scholz) зберігаються певні політичні розбіжності.

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Нагадаємо, 8 грудня в Німеччині офіційно оголосили склад нового уряду, який сформовали СДПН, Зелені та ВДП. Міністерські портфелі порівну поділили чоловіки і жінки. Очолив уряд представник СДПН Олаф Шольц.

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