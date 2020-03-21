Німецькі футболісти створили фонд для боротьби з пандемією коронавірусу

Футболісти збірної Німеччини та мюнхенської "Баварії" Йожуа Кімміх (Joshua Kimmich) та Леон Ґорецька (Leon Goretzka) оголосили ініціативу зі збору коштів на допомогу благодійним, соціальним або медичним установам, які потрапили в скрутне становище через пандемію коронавірусу. Вони самі внесли на рахунок фонду мільйон євро і менше ніж за одну добу ще один мільйон євро вдалось зібрати. Про це у суботу, 21 березня, повідомляє агенція спортивних новин sid.

Ініціативу We Kick Corona вже підтримали нинішні і колишні члени збірної Німеччини, як-от чемпіони світу 2014 року Юліан Дракслер (Julian Draxler), який грає зараз у французькому "Парі Сен-Жермен", Бенедикт Гьоведес (Benedikt Höwedes), який виступає за московський "Локомотив".

Через поширення коронавірусу сезон чемпіонату Німеччини з футболу призупинено як мінімум до 2 квітня. За даними ресурсу Worldometers, що відстежує ситуацію з пандемією COVID-19, станом на середину дня, 21 березня, новим вірусом у ФРН інфіковано 21 652 особи, померли 75 людей.