Число інфікованих коронавірусом у Німеччині перевищило 20 тисяч

У Німеччині коронавірусом загалом заразились понад 20 тисяч людей. За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса, станом на середину дня суботи, 21 березня, інфікованими SARS-CoV-2 є 20142 людини.

Дані ресурсу Worldometers, що відстежує поширення коронавірусної інфекції, ще вищі - 20705 заражених. При цьому станом на 10 ранку 21 березня Інститут імені Роберта Коха повідомляв лише про 16662 випадки інфікування коронавірусом. Померли від захворювання COVID-19, за різними даними, 70-72 людини, одужали - понад 200 людей.

У кількох федеральних землях Німеччини, як-от у Баварії, баден-Вюртемберзі, Гамбурзі, на пересування людей накладені обмеження - заборонено залишати свої будинки без вагомих причин. До таких причин відносяться, зокрема, вихід на роботу, за покупками продуктів та відвідування лікаря.

Увечері 22 березня канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) зустрінеться з прем'єр-міністрами федеральних земель, щоб обговорити подальші обмежувальні кроки для подолання пандемії коронавірусу.