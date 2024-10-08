Ґергард Ріхтер - найважливіший художник у світі

"Компас мистецтва", рейтинг найбільш затребуваних сучасних художників світу, знову очолив німецький митець Ґергард Ріхтер. Він лідирує у списку вже 21 рік поспіль! До п'ятірки входять Ґеорґ Базеліц і Розмарі Трокель.

Німецький художник Ґергард Ріхтер (Gerhard Richter), як і раніше, залишається лідером щорічного рейтингу найзатребуваніших сучасних художників світу "Компас мистецтва" (Kunstkompass), який щорічно укладають і публікують у політико-економічному журналі Capital. Художник, який живе і працює в Кельні, утримує цю позицію вже 21 рік поспіль! Наступні місця також залишилися без змін: на другому - американський художник Брюс Науман, за ним ідуть німці Ґеорґ Базеліц (Georg Baselitz) і Розмарі Трокель (Rosemarie Trockel). Рейтинг "Компас мистецтва" складається в Німеччині з 1970 року і вважається індикатором значущості художника у світі мистецтва.

Невеликі зміни в рейтингу

Зміни торкнулися п'ятого місця. На нього піднявся британський скульптор Тоні Крегг, який мешкає в німецькому місті Вупперталі, випередивши американську художницю і фотографку Сінді Шерман. Далі йдуть дансько-ісландський художник-інсталятор, який живе в Берліні, Олафур Еліассон, німецький художник і скульптор Ансельм Кіфер (Anselm Kiefer), багаторазовий учасник всесвітньої виставки сучасного мистецтва documenta Вільям Кентрідж із Південної Африки та німецький художник-мінімаліст Імі Кнебель (Imi Knoebel).

Найперспективніші нові імена

Список "Зірки завтрашнього дня" - художників, які не входять до "Топ-100", але у яких цього року був найбільший приріст балів, очолює британський режисер, сценарист і художник-інсталятор Ісаак Жюльєн, який шість років викладав у Державному університеті дизайну в німецькому Карлсруе. За ним іде канадсько-французька художниця Капвані Ківанга. Вона працює в найрізноманітніших жанрах: від фотографії та відео до скульптури, інсталяції та перформансу, і багато її робіт присвячені імміграції та деконструкції геополітичних подій, найчастіше пов'язаних з колонізацією Африки. На третій позиції - 95-річна японська художниця, письменниця й поетка Яйої Кусама . У її творчості присутні риси фемінізму, мінімалізму, сюрреалізму, попарту, ар брюту й абстрактного експресіонізму. Яйої Кусама є однією з найдорожчих і комерційно успішних художниць у світі та приваблює своєю екстравагантністю й особливим баченням світу.

Загалом у номінації "Зірки завтрашнього дня" представлено набагато більше художників з Африки, Південної Америки, Азії та Австралії, ніж серед тих, хто увійшов до сотні найкращих. "Мистецтво розширилося за рахунок країн походження художників; воно стало барвистішим, більш експериментальним і в деяких випадках більш актуальним", - прокоментувала в розмові з німецькою агенцією dpa журналістка Лінде Рор-Бонґард (Linde Rohr-Bongard), що живе в Кельні і ось уже кілька десятиліть відповідає за створення рейтингу "Компасу мистецтва". Він охоплює 100 найважливіших сучасних художників світу і оновлюється щорічно. Список публікується щоосені в журналі Capital.

Найбільш значущі художники, яких уже немає з нами

Спеціальний рейтинг найбільш значущих у світі, але вже померлих художників, який був запроваджений з 1987 року під назвою "Олімп", відкривають німецький художник-акціоніст Йозеф Бойс (Joseph Beuys) (1921-1986 роки), король попарту Енді Воргол (1928-1987 роки), німецький художник Зіґмар Польке (Sigmar Polke) (1941-2010 роки) і франко-американська скульпторка Луїза Буржуа (1911-2010 роки).

Читайте також: Пророк чи шарлатан: ким був німецький культовий митець Йозеф Бойс?

Мета і критерії рейтингу

Ініціатором рейтингу найбільш значущих художників світу у 1970 році став німецький арткритик та економічний оглядач Віллі Бонґард (Willi Bongard). Ідея ґрунтується на тому, що якість твору мистецтва не піддається виміру, проте можна оцінити резонанс, який він викликає. Останнє і стало головним критерієм відбору лідерів.

Бали присуджуються художникам за проведення персональних виставок у 300 обраних музеях і виставкових залах, за купівлю їхніх робіт художніми галереями, за участь у відомих міжнародних виставках, наприклад, у Венеційському бієнале, за публікацію оглядів творчості кандидата в спеціалізованих журналах, за здобуття важливих премій, а також за організацію художником інсталяцій своїх творів мистецтва у громадських місцях.

При цьому комерційні показники, такі як ціни на роботи та обсяг продажів, а також суб'єктивні оцінки інтелектуальних вимог або естетики, не враховуються. І оскільки бали нараховуються кандидату за весь його творчий період загалом, то зсунути з п'єдесталу лідерів артринку, таких, як 92-річний Ґергард Ріхтер, який творить, виставляється й обговорюється на міжнародному рівні ось уже 60 років, не видається можливим.