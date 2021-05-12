Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Йозеф Бойс

Йозеф Бойс - німецький митець. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Йозеф Бойс".

Йозеф Бойс (1921 - 1986) був художником, скульптором, митцем-акціоністом. У своїй творчості він порушував питання гуманізму, соціальної філософії. Йозеф Бойс є одним із співзасновників німецької політичної партії Зелені. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Пророк чи шарлатан: ким був німецький культовий митець Йозеф Бойс?

Пророк чи шарлатан: ким був німецький культовий митець Йозеф Бойс? 12.05.2021

Німецькому художнику Йозефу Бойсу 12 травня виповнилося б сто років. Думки щодо нього та його мистецтва досі різняться. Ким або чим був цей митець століття?
Мистецтво на службі в бунтарства

Мистецтво на службі в бунтарства 19.06.2018

1968 рік є кульмінаційним моментом продуктивної епохи в мистецтві. У той же час він став провісником закінчення політичних і художніх утопій.
Берлінале-2017: головні цікавинки і претенденти на перемогу

"Берлінале-2017": головні цікавинки і претенденти на перемогу 09.02.2017

Цього року на найбільшому кінофестивалі Німеччини покажуть близько 400 фільмів. 18 стрічок беруть участь у конкурсній програмі. На які з них варто звернути увагу?

Провокація від мистецтва: documenta відзначає ювілей

Провокація від мистецтва: documenta відзначає ювілей 15.07.2015

За 60 років свого існування виставка в Касселі стала одним із найбільш значущих оглядів сучасного мистецтва у світі.
Німецьке мистецтво як шлягер експорту

Німецьке мистецтво як шлягер експорту 17.03.2009

Йозеф Бойс, Ґеорґ Базелітц, Йорґ Іммендорф – ці імена символізують світове визнання німецького мистецтва. Втім, це тільки частина культурного життя, яке зараз зазнає й комерційного розквіту.