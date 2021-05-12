Йозеф Бойс - німецький митець. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Йозеф Бойс".

Йозеф Бойс (1921 - 1986) був художником, скульптором, митцем-акціоністом. У своїй творчості він порушував питання гуманізму, соціальної філософії. Йозеф Бойс є одним із співзасновників німецької політичної партії Зелені. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.