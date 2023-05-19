Картину німецького художника продали за 20,3 мільйона євро
Марина Борисова
17 хв. тому
Коли картини Ґергарда Ріхтера продаються на аукціоні, сума від продажів завжди вимірюється мільйонами. Цього разу абсолютний рекорд не встановили, але підсумкова ціна все одно вийшла значна.
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20,3 мільйона євро - за таку суму продали один мистецький витвір. Утім знавців мистецтва такий підсумок торгів у Нью-Йорку не здивував. Адже йдеться про картину Ґергарда Ріхтера (Gerhard Richter). 91-річного німецького художника мистецтвознавці називають "Пікассо ХХІ століття".
Картина "4096 кольорів", яку продали на аукціоні в США, - одна з його робіт із циклу "Кольори", над яким художник працював із 1966 до 1974 року.
У цьому циклі живописець, використовуючи червоний, синій, жовтий і зелений кольори, вивів понад чотири тисячі різних тонів.
Основа "піксельного" вітража для Кельнського собору
Саме ці кольорові квадрати лягли в основу "піксельного" вітража для Кельнського собору. Вітраж складається з 11 500 скляних квадратів 72 кольорів. Він був встановлений у готичному соборі в 2007 році.
Ріхтер живе в Кельні, але уникає публічності. Уродженець Дрездена - один із найуспішніших сучасних художників у світі. Його роботи можна побачити в залах найвідоміших музеїв. І продаються вони за рекордні суми.
Так, картину "Зелений-червоний-синій 789-33", написану 1993 року, продали на аукціоні в Кельні за 533 400 євро - набагато дорожче за стартову ціну, повідомили в аукціонному домі Sotheby's.
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