ФРН вступає в процес щодо геноциду у суді ООН: що це означає

Німеччина приєднується як третя сторона до процесу в Міжнародному суді ООН, на якому ПАР звинувачує Ізраїль у геноциді. Юрист-міжнародник Штефан Тальмон відповідає на найважливіші запитання.

Південно-Африканська Республіка (ПАР) 29 грудня 2023 року подала позов до Міжнародного суду ООН, звинувативши Ізраїль у порушенні Конвенції про запобігання геноциду і покарання за нього, схваленої 1948 року. Судовий розгляд з питання порушення конвенції, який може тривати роками, стосується війни ізраїльської армії проти терористичного угруповання ХАМАС у Секторі Гази, що стала відповіддю на жорстокий напад бойовиків ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня.

Чому Німеччина приєднується до розгляду в Міжнародному суді ООН?

12 січня Німеччина заявила про намір брати участь у цій справі як третя сторона. Конвенція про запобігання геноциду є міжнародним договором, пояснює в інтерв'ю DW німецький експерт із міжнародного права Штефан Тальмон (Stefan Talmon): "Згідно зі статтею 63 Статуту Міжнародного суду ООН, будь-яка країна, яка є учасницею багатостороннього договору, може втрутитися в суперечку, що стосується тлумачення цього документа".

Слухання в Міжнародному суді ООН за позовом "ПАР проти Ізраїлю", 12 січня 2024 року Фото: Thilo Schmuelgen/REUTERS

За даними на квітень 2022 року, 153 країни підписали і ратифікували цю конвенцію. Серед них не лише дві сторони судової суперечки, ПАР та Ізраїль, а й Німеччина. На думку професора Тальмона, причина, через яку та чи інша держава ухвалює рішення на користь такого роду втручання, полягає в тому, що тлумачення договору судом зачіпає всі сторони.

Нейтральна сторона в суді нікого не підтримує?

Теоретично, пояснює Тальмон, своєю участю у судовому процесі нейтральна сторона допомагає суду тлумачити договір. Однак на практиці, визнає юрист, приєднуючись до процесу, така сторона завжди прагне підтримати своїм тлумаченням одну з двох сторін.

Це випливає із самої природи судочинства, додає Тальмон: "Якщо у вас є змагальний спір - тобто спір між двома сторонами - і він стосується тлумачення договору, то ви неминуче будете підтримувати одну зі сторін - залежно від того, як ви тлумачите документ".

У своєму пресрелізі уряд ФРН уже заявив, що хоче рішуче протистояти "політичній інструменталізації" Конвенції про запобігання геноциду і покарання за нього, і прямо відкинув звинувачення, спрямоване проти Ізраїлю, вказавши, що воно не має під собою жодних підстав. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху висловив подяку Берліну за підтримку, тоді як Намібія піддала рішення німецького уряду різкій критиці.

Яку роль у процесі відіграє держава, яка приєдналася до нього як третя сторона?

"Держава, що приєдналася до процесу, представляє Міжнародному суду ООН своє тлумачення положень договору, про який ідеться", - вказує Тальмон. Це робиться як у письмовому вигляді, так і під час слухань.

Така держава може коментувати лише тлумачення положень договору, але не зміст самої справи, уточнює експерт з міжнародного права, який викладає і займається дослідженнями в Боннському університеті.

Наскільки часто держави вступають у справи як третя сторона?

В останні два-три роки держави стали частіше вступати в розгляди в Міжнародному суді ООН як третя сторона, каже Тальмон. У двох інших справах, пов'язаних із Конвенцією про запобігання геноциду - "Україна проти Росії" і "Гамбія проти М'янми" - до розглядів приєдналися й інші країни, зокрема Німеччина.

Наразі Бангладеш і Йорданія також оголосили про свій намір приєднатися до розгляду за позовом "ПАР проти Ізраїлю", підтримуючи позивача, продовжує Тальмон. Він очікує, що протягом усього цього процесу буде подано понад 30 заяв про вступ до нього як третьої сторони - більшість із них на підтримку ПАР.