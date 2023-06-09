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Україна проти РФ в суді ООН: до позову долучили 32 країни

Олександр Куницький
11 хв. тому

Міжнародний суд ООН у Гаазі розглядає позов України до РФ щодо порушення Конвенції про злочин геноциду. Долучитися до позову дозволили ще 32-м країнам.

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Україна проти Росії: суд ООН у Гаазі розпочав розгляд безпрецедентної справи
Засідання Міжнародного суду ООН у Гаазі, 6 червняФото: Wiebe Kiestra/UN

Більшість членів Міжнародного суду ООН у Гаазі погодилися долучити 32 держави до позову, поданого Україною проти Росії за порушення Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. Рішення ухвалене голосами 14 суддів проти одного, повідомила в п'ятницю, 9 червня, пресслужба суду в Гаазі.

Зазначається, що на етапі попередніх слухань до позову приєдналися 26 країн Європейського Союзу, крім Угорщини, Австралія, Канада, Нова Зеландія, Норвегія, Ліхтенштейн та Великобританія. Водночас, суд ООН одноголосно відмовив США у долученні до позову, оскільки заява країни стосується стадії попередніх заперечень у провадженні.

Тепер суд має вирішити, чи має він повноваження відкривати основне судове засідання, а союзники України хочуть підтвердити це своїми заявами, зазначає агенція dpa. 

Україна подала позов до суду ООН за порушення Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього 26 лютого 2022 року. РФ не брала участі у засіданні 7 березня 2022 року, однак після закриття слухання РФ заявила, що суд ООН не має юрисдикції у цій справі. Згодом 16 березня суд ООН як тимчасовий захід у справі зобов’язав Росію негайно припинити військові дії.

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Позов щодо фінансуванням тероризму та дискримінації

Тим часом на розгляді в суді ООН знаходиться ще один позов України проти Росії, пов’язаний з вірогідним порушенням Росією двох міжнародних конвенцій - про боротьбу з фінансуванням тероризму та ліквідацію будь-яких форм расової дискримінації. Слухання почалися 6 червня і завершаться 14 червня.

Очікується, що на ухвалення рішення суду ООН знадобиться щонайменше кілька місяців. Вердикт Міжнародного суду ООН є обов'язковим для виконання обох сторін. Як зауважив посол із особливих доручень МЗС України Антон Кориневич, це перший процес України проти Росії, який у міжнародній судовій інстанції дійшов до стадії розгляду по суті.

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Україна подала заяву до суду ООН у 2017 році у зв'язку з діями проросійських сепаратистів 2014 року на Донбасі та російської "влади" у незаконно анексованому РФ Криму. У квітні 2017 року в рамках цього позову Міжнародний суд ООН виніс ухвалу за клопотанням України про встановлення тимчасових заходів. Він встановив, зокрема, що в Криму Росія має утримуватися від накладання обмежень на роботу інститутів кримськотатарської громади, включаючи Меджліс, та забезпечити доступ до навчання українською мовою.

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Україна проти РФ в суді ООН: до позову долучили 32 країни

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