Німеччина розслідує катастрофу літака DHL у Литві

Правоохоронні органи Німеччини розпочали розслідування обставин аварії вантажного літака німецького логістичного концерну DHL у Вільнюсі, внаслідок якої загинула одна людина. Німецькі відомства "перебувають у тісному контакті з відповідними органами всередині країни і за кордоном", цитує в понеділок, 25 листопада, dpa заяву представника одного з відомств безпеки ФРН.

Своє розслідування проводить і компанія DHL, повідомив представник її дочірньої фірми в Литві агентству Reuters. Він також зазначив, що концерн не має інформації про будь-які підозрілі посилки на борту літака, який розбився. Зі свого боку американська компанія Boeing повідомила, що збирає інформацію у зв'язку з інцидентом у Литві та готова надати "будь-яку необхідну підтримку" у його розслідуванні.

Тим часом представник литовської поліції повідомив агентству Elta, що загиблий був громадянином Іспанії. Крім того, у літаку перебували ще один іспанець і по одному громадянину Німеччини та Литви, вони дістали поранення, зазначається далі.

Аварія вантажного літака у Вільнюсі

Рано вранці 25 листопада вантажний літак DHL, що виконував рейс із Лейпцига, здійснив аварійну жорстку посадку поруч із житловим будинком у Вільнюсі. Як повідомив кореспондент DW із Вільнюса з посиланням на мешканців, які живуть поруч із місцем падіння, вибуху не було, літак протягнувся на фюзеляжі кілька десятків метрів, на будинок не падав, але зачепив уламками невеликий багатоквартирний будинок. Унаслідок аварії загинула одна людина. Рятувальники повідомили журналістам, що даних про постраждалих мешканців будинку поки немає.

Генкомісар поліції Литви Арунас Паулаускас висловив припущення, що катастрофа літака, ймовірно, "стала наслідком технічної несправності або людської помилки". На уточнююче запитання журналістів, чи міг це бути теракт, генкомісар сказав, що "такий сценарій виключати не можна". "Це одна з версій катастроф, які належить розслідувати і перевірити. У нас попереду багато роботи", - цитує Паулускаса німецьке видання Der Tagesspiegel.

Вибухи в логістичних центрах DHL у Європі

Протягом останніх тижнів міжнародні ЗМІ кілька разів повідомляли про вибухи в логістичних центрах DHL у Європі. Західні розвідслужби підозрюють, що ці події можуть бути пов'язані з активністю російських спецслужб. Тим часом у Центрі кризового управління заявили вранці 25 листопада, що в них "немає жодних даних", які говорять про те, що перед падінням літака на борту стався вибух.

Спецслужби ФРН неодноразово попереджали про зростання загрози диверсій у Німеччині та Європі. Зокрема, наприкінці серпня Федеральне відомство з охорони конституції та Федеральне відомство у кримінальних справах Німеччини надіслали компаніям у сфері повітряних перевезень і логістики попередження про "нетрадиційні запалювальні пристрої", які відправляють невідомі особи через логістичні фірми. Це попередження було пов'язане з інцидентом у логістичному центрі концерну DHL у Лейпцигу, що є одним із його глобальних логістичних вузлів. У липні там загорілася відправлена з країн Балтії посилка.