Німеччина прагне розширювати оборонну співпрацю з Австралією

ФРН вже реалізує в Австралії проєкти з будівництва патрульних катерів і бронетехніки, але прагне розширювати співпрацю. Канберра також прагне тіснішого партнерства з Берліном.

Німеччина хоче й надалі розширювати оборонну співпрацю з Австралією, заявила у п'ятницю, 3 травня, міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) під час зустрічі зі своєю австралійською колегою Пенні Вонг в австралійському місті Аделаїда.

"Оборонна співпраця між Німеччиною та Австралією є тісною, і ми хочемо її поглиблювати", - наголосила Барбок, однак не назвала конкретних проєктів, про які може ітися.

Водночас вона зауважила, що обидві країни перебувають у ситуації, "коли нам доводиться мати справу з подібними загрозами", маючи на увазі загрози з боку Росії для Європи і Китаю для Австралії, зазначає агенція dpa.

Під час візиту Бербок відвідала суднобудівний завод в Осборні, де німецька компанія Lürssen будує шість патрульних катерів для ВМС Австралії, один з яких німецька міністерка оглянула.

Ще одним німецько-австралійським флагманським проєктом в оборонному секторі є виробництво в Австралії 123 колісних бронемашин Boxer німецьким оборонним концерном Rheinmetall, які мають бути поставлені Бундесверу між 2025 і 2030 роками.

Також, наступного тижня німецький фрегат Baden-Württemberg і корабель постачання відправиться в навчальну місію в Тихий океан, яка триватиме кілька місяців.

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Австралія прагне тіснішого партнерства

Своєю чергою голова МЗС Австралії Пенні Вонг високо оцінила політику Німеччини в Індо-Тихоокеанському регіоні. "Ми вітаємо те, як Німеччина здійснює свій вплив у світі і в нашому регіоні", - зазначила вона.

Вонг додала, що Австралія прагне до сильнішого економічного і стратегічного партнерства з Німеччиною.

Австралія стала першою країною, яку Бербок відвідала в рамках свого тижневого робочого турне країнами Індо-Тихоокеанського регіону. Нагадаємо, вона планувала ці візити ще минулого літа, але тоді їх довелося скасувати візит через чергові проблеми з урядовим літаком.

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