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ЕкономікаНімеччина

Німеччина може вийти з рецесії вже у 2023 році

Сергій Куприков
4 год. тому

Рейтингове агентство Scope дало оптимістичний прогноз розвитку німецької економіки.

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На виробництві Porsche у Шварценберзі
Німецькій економіці прогнозують скромне зростанняФото: Jan Woitas/dpa/picture alliance

Європейське рейтингове агентство Scope, незважаючи на  рецесію , оптимістично оцінює розвиток німецької економіки. Воно очікує зростання ВВП у поточному році на 0,2 відсотка, а у 2024 році - на 1,7 відсотка. Про це свідчать нові прогнози, опубліковані в п'ятницю, 2 червня.

Раніше Scope прогнозувало зниження ВВП на 0,2 відсотка 2023 року і зростання на 1,5 відсотка наступного року. Рейтингове агентство налаштоване оптимістичніше, ніж багато банків. Так, економісти Deutsche Bank прогнозують зниження валового внутрішнього продукту на 0,3 відсотка поточного року. На їхню думку, у 2024 році економічний приріст становитиме лише 0,5 відсотка.

Найбільш важливими факторами зростання є вищі державні витрати, особливо на оборону і розвиток відновлюваної енергетики, в галузі охорони здоров'я та соціального забезпечення, а також вищі споживчі витрати на тлі зниження інфляції, обґрунтував свою порівняно оптимістичну оцінку глава Scope Айко Зіверт (Eiko Sievert).

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"Німецька економіка повернеться до скромного зростання"

25 травня Федеральне статистичне відомство повідомило, що  ВВП Німеччини  в першому кварталі 2023 року скоротився на 0,3 відсотка. Він знижується другий квартал поспіль, що означає технічну рецесію (у четвертому кварталі 2022 року ВВП впав на 0,5 відсотка). Експерти відомства відзначили зниження купівельної спроможності населення на тлі високої інфляції та підвищення цін на енергію.

"У другій половині року німецька економіка повернеться до скромного зростання, підтримуваного збільшенням державних витрат", - зазначив Зіверт. Водночас, на його думку, інфляція, що знижує купівельну спроможність споживачів, і коливання зовнішньої торгівлі зумовлюють те, що відновлення економіки залишиться слабким принаймні до 2024 року.

Зростання державних витрат визначать економічне зростання наступного року, вважає аналітик.

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