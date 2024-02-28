Атака РФ: пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури Одеси

Російські війська в ніч проти середи, 28 лютого, атакували Україну зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої території Донецької області та 10-ма ударними безпілотниками типу Shahed із району Приморсько-Ахтарська в РФ.

Як повідомляють Повітряні сили Збройних сил України, до відбиття удару були залучені мобільні вогневі групи Сил оборони та зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил. Їм вдалося знищити всі 10 дронів у межах Одеської та Миколаївської областей.

Пошкоджено трансформатор об'єкта інфраструктури в Одесі

Як розповіли в Силах оборони півдня, більшість "шахедів" збили над Чорним морем, з яких один - на Миколаївщині, решту дев'ять - на Одещині.

"Під час маневрів дронів над промисловою зоною Одеси уламки збитого дрона пошкодили трансформатор одного з об'єктів критичної інфраструктури. Сталося замикання і загоряння. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу", - йдеться в повідомленні. Постраждалих немає.

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