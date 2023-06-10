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Нічна атака на Полтавщину: пошкоджено військовий аеродром

Роман Губа
2 год. тому

Внаслідок атаки балістичними та крилатими ракетами, а також дронами пошкоджено інфраструктуру аеродрому "Миргород". За даними Полтавської ОВА, жертв немає.

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"Шахед"
"Шахед"Фото: Aleksandr Gusev/Pacific Press/picture alliance

У ніч на суботу, 10 червня, війська Росії атакували Полтавщину. Під час нічної атаки в районі військового аеродрому "Миргород" застосовані балістичні та крилаті ракети типу "Іскандер", а також ударні дрони  іранського виробництва, повідомив вранці 10 червня глава Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у Telegram.

За даними Луніна, є певні пошкодження інфраструктури аеродрому й техніки, попередньо без жертв.

"Пожежу частково локалізовано пожежними розрахунками бригади та ДСНС. Проводять заходи з ліквідації наслідків обстрілу й перевезення техніки в безпечні місця дислокації. Внаслідок роботи протиповітряної оборони, після падіння уламків пошкоджено 8 приватних будівель та 4 приватні автомобілі. Загиблих і постраждалих немає", - ідеться у повідомленні глави Полтавської ОВА. 

Це третя за останній час російська атака на аеродроми, про які повідомила українська влада. 29 травня Росія атакувала аеродром у Старокостянтинові у Хмельницькій області, а 4 травня аеродром поблизу Кропивницького. 

Читайте також: Росія випустила по Україні в травні рекордну кількість дронів

Нічна атака на Одещину

Російські війська у ніч на суботу, 10 червня, атакували "шахедами" Одеську область, що спричинило загибель трьох людей, різні травми отримали 26 людей повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі єдиного марафону

За словами Гуменюк, українська протиповітряна оборона ліквідувала всі вісім Shahed-131/136, якими Росія атакували область. 

Як і чим ППО України збиває ракети і дрони

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Топтема

"Шахед"

Нічна атака на Полтавщину: пошкоджено військовий аеродром

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