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Вночі Росія атакувала шахедами: на Одещині є загиблі

Роман Губа
4 год. тому

Вночі над Одещиною стався повітряний бій, уламки одного з дронів, запущених Росією, потрапили до квартири багатоповерхівки і спричинили спалах.

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Наслідки однієї з нічних атак Росії на Одещину (травень 2023 року)
Наслідки однієї з нічних атак Росії на Одещину (травень 2023 року)Фото: STATE EMERGENCY SERVICE UKRAINE/REUTERS

Російські війська у ніч на суботу, 10 червня, атакували "шахедами" Одеську область, що спричинило загибель трьох людей, поранені ще понад десятеро, повідомляє Оперативне командування "Південь" у Facebook.

"Внаслідок повітряного бою уламки одного з дронів потрапили до квартири багатоповерхівки, спричинили спалах. Троє цивільних загинули. Понад 10 людей отримали поранення", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, українська протиповітряна оборона ліквідувала всі Shahed-131/136, якими Росія атакували область. "Пожежа площею 50 кв. оперативно ліквідована. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоквартирних будинків навколо", - додали у відомстві. 

Як повідомляла днями розвідка британського міністерства оборони, тільки протягом травня цього року Росія атакувала Україну понад 300 іранськими ударними дронами-камікадзе типу Shahed, що стало найінтенсивнішим застосуванням нею безпілотників з початку повномасштабної війни. 

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