Вночі Росія атакувала шахедами: на Одещині є загиблі
Російські війська у ніч на суботу, 10 червня, атакували "шахедами" Одеську область, що спричинило загибель трьох людей, поранені ще понад десятеро, повідомляє Оперативне командування "Південь" у Facebook.
"Внаслідок повітряного бою уламки одного з дронів потрапили до квартири багатоповерхівки, спричинили спалах. Троє цивільних загинули. Понад 10 людей отримали поранення", - ідеться у повідомленні.
Як зазначається, українська протиповітряна оборона ліквідувала всі Shahed-131/136, якими Росія атакували область. "Пожежа площею 50 кв. оперативно ліквідована. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоквартирних будинків навколо", - додали у відомстві.
Як повідомляла днями розвідка британського міністерства оборони, тільки протягом травня цього року Росія атакувала Україну понад 300 іранськими ударними дронами-камікадзе типу Shahed, що стало найінтенсивнішим застосуванням нею безпілотників з початку повномасштабної війни.