Атака дронів: у ЗСУ повідомили про знищення 14 "Шахедів"

Пізно ввечері понеділка, 27 березня, сили РФ знову атакували Україну дронами-камікадзе. 14 з 15 було збито силами ППО, повідомляють у Збройних силах України.

Пізно ввечері понеділка, 27 березня, Росія здійснила чергову атаку на Україну дронами-камікадзе іранського виробництва типу "Shahed".

У Генеральному штабі Збройних сил Україні (ЗСУ) повідомили про запуск 15 "Шахедів" по території України. Чотирнадцять з них вдалося знищити, йдеться у ранковому зведенні генштабу вранці у вівторок, 28 березня.

Тим часом, за повідомленням Повітряних сил ЗСУ, у ніч проти вівторка, 28 березня, по території України було випущено 13 "Шахедів", дві керовані авіаційні бомби (КАБ) та один розвідувальний БПЛА "Гранат-4". Атака дронами-камікадзе здійснювалась з північного та південно-східного напрямку. КАБ атакували Херсонщину з російських винищувачів Су-35, що вилетіли з аеродрому Морозовськ Ростовської області.

Внаслідок протиповітряного бою вдалося знищити 12 дронів-камікадзе "Shahed" та БПЛА "Гранат-4", повідомляють сили ППО.

У Дніпрі та Києві внаслідок атаки дронів - пожежі

У Дніпрі було знищено два безпілотники, а ще один поцiлив по приватному пiдприємству, внаслідок чого сталася пожежа на площі 4 тисячі квадратних метрів. Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Загорання загасили. Минулося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА), всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено. Йдеться про 12 дронів-камікадзе "Шахед".

Утім, внаслідок падіння уламків БПЛА в Святошинському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі на площі близько 200 квадратних метрів. Пожежу ліквідували, за уточненими даними станом на ранок 28 березня, обійшлося без жертв, повідомляє КМВА.