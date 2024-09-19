ЄП критикує угорські "національні карти" для росіян

Серед євродепутатів зростає обурення полегшенням в'їзду в Угорщину росіянам і білорусам. Вони просять Єврокомісію наполягти на жорстких перевірках, виключити Угорщину з Шенгену і навіть заморозити всю допомогу Будапешту.

У Європейському Парламенті відбулися дебати про систему "національних карт" в Угорщині у зв'язку з включенням до неї росіян і білорусів. У середу, 18 вересня, у Страсбурзі лунали заклики виключити Угорщину з Шенгенської зони і навіть позбавити її права голосу в Раді ЄС, яку вона зараз очолює за ротацією.

Представниця Єврокомісії повідомила про численні спроби домогтися від Будапешта відповідей на запитання щодо сенсу цього кроку і заходів, яких угорська влада має намір вживати, аби забезпечити адекватну перевірку російських і білоруських заявників на отримання дозволу на проживання за спрощеною процедурою. "Білорусь і Росія загрожують безпеці ЄС", - наголосила, відкриваючи дискусію, єврокомісарка Стелла Кіріакідес, навівши як приклад те, як режими цих країн інструменталізують мігрантів, поширюють дезінформацію, впроваджують своїх агентів, влаштовують диверсії і займаються шпигунством на території блоку.

На запитання до Будапешта відповідей поки що немає

У зв'язку з цим у Брюсселя виникли запитання: чому угорський уряд вважає за необхідне і доцільне надавати росіянам вільний доступ до ЄС у нинішній політичній ситуації, особливо після вторгнення РФ в Україну? Чому аналогічні кадри не можуть бути знайдені в Євросоюзі або в країнах-партнерах? Як враховуються додаткові ризики для безпеки ЄС з боку громадян РФ під час розгляду їхніх заявок на отримання "національних карт"? "Схоже, що перевірки російських громадян нічим не відрізняються від перевірок громадян інших країн, незважаючи на підвищений ризик", - зазначила Кіріакідес.

Янош Бока Фото: Alexis HAULOT/European Union 2024

Янош Бока, міністр з європейських справ Угорщини, який виступав від імені Ради ЄС, на її запитання не відповів, але сказав, що право країн Євросоюзу видавати національні дозволи на проживання і роботу, "які можуть сприяти певному рівню процедурного полегшення або іншим перевагам деяким громадянам третіх країн", не означає порушення або обходу правил ЄС. "Що стосується безпеки Шенгенської зони, то всі перевірки, передбачені Шенгенськими угодами, будуть проводитися і надалі", - сказав він.

Візова політика Будапешта суперечить загальноєвропейській

Угорщина запровадила систему "національних карт" у січні, полегшивши отримання посвідки на проживання українцям і сербам. Уже в липні Будапешт дозволив подавати заявки на "національні карти" громадянам Молдови, Боснії і Герцеговини, Чорногорії та Північної Македонії, що є кандидатами на вступ до ЄС, а також Білорусі та Росії - "ворожих Євросоюзу держав", як зазначила єврокомісарка.

Стелла Кіріакідес Фото: Alexis HAULOT/European Union 2024

Ця тенденція суперечить загальній політиці Євросоюзу: 2022 року він ускладнив в'їзд для російських громадян і призупинив спрощення візового режиму з РФ. "Ми випустили рекомендації для держав-членів щодо посилення візових правил та інтенсивної додаткової перевірки російських громадян на кордонах ЄС", - нагадала представниця Єврокомісії. За її даними, відтоді кількість віз, виданих росіянам, скоротилася майже на 90 відсотків.

"Ми мали рацію, запровадивши жорсткі заходи, і це підтверджують дедалі частіші повідомлення про підозри в російському шпигунстві та диверсіях, які надходять із багатьох держав-членів", - сказала вона, додавши, що буквально останніми тижнями розвідслужби, зокрема Швеції та Норвегії, попередили про зростаючий ризик російських диверсій.

Єврокомісія веде листування з Будапештом про необхідність посилення контролю і пильності щодо російських громадян, домагаючись роз'яснень. Неповні відповіді угорської влади приходять із запізненням, кажуть у Брюсселі.

"Серйозна загроза безпеці ЄС"

"Росія і Білорусь становлять серйозну загрозу нашій європейській безпеці. Вони є ворожими державними суб'єктами, відповідальними за незліченні гібридні атаки, єдина мета яких - дестабілізувати і підірвати безпеку Європи", - заявив від імені групи Європейської народної партії (ЄНП), найбільшої в Європарламенті, швед Томас Тобе.

Томас Тобе Фото: Alexis HAULOT/European Union 2024

Він висловив стурбованість своїх однопартійців "неприйнятним" рішенням угорського уряду поширити схему "національних карт" на російських і білоруських громадян. "Заради безпеки угорських громадян, заради безпеки європейців ми повинні переконатися, що захищаємо свої інтереси, а не інтереси Росії", - сказав він.

"Росія - це загроза, і нам потрібно більше, а не менше нагляду, - заявила Ана Мендеш із Португалії, яка представляла другу за величиною групу в Європарламенті - соціал-демократів. - Дозволи російським диверсантам і шпигунам на вільний в'їзд до Європи - це загроза нашій спільній безпеці". Вона закликала майбутній склад Єврокомісії продовжувати оцінювати адекватність дій угорської влади і забезпечити безпеку Шенгенської зони.

Виступаючи від імені третьої за величиною в Європарламенті нової ультраправої групи "Патріоти Європи" угорець Андраш Ласло дорікнув колегам за те, що вони "завжди вказують пальцем" на його країну, але водночас не обговорюють видачу віз росіянам в інших державах ЄС, наприклад у Франції, Іспанії та Греції. "У рамках програми "національних карт" Угорщина видала російським громадянам п'ять дозволів у липні і п'ять дозволів у серпні", - стверджує депутат.

Від імені правоконсервативної групи "Європейські консерватори і реформісти" (ЄКР) польський депутат Мачей Вонсік закликав рішуче виступати проти будь-якого полегшення в'їзду до Європейського Союзу для громадян РФ: "Необхідно не пом'якшувати, а посилювати санкційну політику ЄС щодо Росії в усіх аспектах, включно з візами. Путінська Росія повинна бути піддана абсолютній ізоляції. Можливо, тоді росіяни зрозуміють, що з Путіним і політикою наддержав потрібно покінчити".

Тимчасово виключити Угорщину з Шенгену

Розглянути можливість тимчасово призупинити членство Угорщини в Шенгенській зоні попросила Єврокомісію і країни ЄС від імені групи "Оновлюючи Європу" (Renew Europe) депутатка Фаб'єн Келлер, пославшись на статтю 29 Шенгенського кодексу. Згідно з цією статтею, будь-яка країна Євросоюзу може ввести тимчасовий прикордонний контроль на внутрішніх кордонах, якщо Шенгенська експертиза підтвердить постійні серйозні недоліки в управлінні зовнішніми кордонами іншої країни. "Давайте діяти рішуче проти цієї загрози нашій спільній безпеці", - закликала француженка.



Хоча це нововведення і належить до національних компетенцій держав-членів, у нинішньому геополітичному контексті та з урахуванням близьких стосунків Віктора Орбана з Володимиром Путіним, воно далеко не невинне, заявила від імені групи Зелених нідерландка Тінеке Стрік. "Це провокація і ще один кричущий приклад того, як Орбан віддає перевагу зв'язкам із Росією перед щирим співробітництвом з ЄС і державами-членами", - вказала депутатка. На її думку, Єврокомісія має наполягти на ретельній перевірці безпеки щодо заявників із РФ і Білорусі.

Тінеке Стрік Фото: Alexis HAULOT/European Union 2024

Захистити права українських біженців в Угорщині

Крім того, вона нагадала, що паралельно Орбан позбавив прав на житло в Угорщині українських біженців із так званих "районів, де не тривають бойові дії", і закликала Єврокомісію негайно вжити заходів проти цього порушення і наполягти на узгоджених стандартах надання захисту всім українцям.

Заморозити участь Угорщини в Шенгенському договорі, а також усю фінансову допомогу Євросоюзу, до того ж позбавивши її права голосу в Раді ЄС, закликав від імені Лівої групи швед Йонас Гьостедт.

"Угорщина завжди вільна, - заявила її громадянка Жужанна Борвендег від імені праворадикальної групи "Європа суверенних націй". - Це головний принцип нашого історичного конституціоналізму впродовж більш ніж 1100 років, і ми очікуємо, що нашу незалежність, наші закони і звичаї поважатимуть усі". Вона запевнила депутатів, що російські шпигуни не проникнуть до ЄС за "національною картою".

Вислухавши всіх, хто виступав, представник Угорщини і за сумісництвом Ради ЄС не прокоментував висловлені претензії, а запросив Європарламент безпосередньо звертатися до Будапешта за роз'ясненнями. Єврокомісія тим часом чекає чергового листа від угорської влади з відповідями на нагальні питання.