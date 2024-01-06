НБУ впевнений, що націоналізація "Сенс Банку" була законною

НБУ, на тлі судового позову щодо відшкодування більше $1 млрд збитків від власників колишнього "Альфа-Банку", заявив про законність рішення щодо виведення фінустанови з ринку, після якого вона була націоналізована.

Національний банк України (НБУ) висловив впевненість у законності рішення про виведення з ринку "Сенс Банку" (колишній "Альфа-Банк") на тлі інформації, що його власники подали проти України судовий позов та вимагають відшкодувати їм більше одного мільярда доларів збитків. Про це йдеться у відповіді пресслужби НБУ на запит агентства "Інтерфакс-Україна", оприлюдненій у суботу, 6 січня.

В НБУ наголошують, що рішення про виведення банку з ринку ухвалили в суворій відповідності до законів "Про Національний банк України", "Про банки та банківську діяльність" та "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

"Це рішення дало змогу зберегти фінансову стабільність в Україні та уникнути загрози інтересам вкладників та інших кредиторів банку, що виникла через підтримку дій і політики країни-агресора з боку власників опосередкованої істотної участі в АТ "Сенс Банк" і, як наслідок, застосування до них українських і міжнародних санкцій", - заявили в НБУ.

Нацбанк також висловив готовність сприяти в обстоюванні законних інтересів держави.

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Нагадаємо, що компанія ABH Holdings SA, яка є офіційним представником структур колишнього "Альфа-Банку", подала проти України судовий позов та вимагає відшкодувати їй збитки від націоналізації, яку в компанії називають "незаконною експропріацією". Суму збитків компанія оцінила більш ніж у один мільярд доларів.

Позов подано до Міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів (ICSID), провідного світового органу з вирішення спорів між інвесторами та державами під егідою Світового банку у Вашингтоні, округ Колумбія.

До акціонерів ABH Holdings входять співзасновники російської компанії "Альфа Груп" Михайло Фрідман і Петро Авен. Українське відділення "Альфа-Банку" після початку російського вторгнення в Україну було перейменовано в "Сенс Банк".

За рішенням українського уряду влітку 2023 року "Сенс Банк" було націоналізовано, він залишиться під державним управлінням до закінчення воєнного стану в країні.