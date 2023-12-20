СБУ оголосила в розшук російського олігарха Фрідмана

Служба безпеки України (СБУ) оголосила у розшук російського олігарха, співзасновника колишнього "Альфа-Банку" (зараз - націоналізований Sense Bank) Михайла Фрідмана як особу, яка переховується від органів досудового розслідування. Це випливає з карти Фрідмана в розшуковій базі МВС .

В ній вказано дату зникнення Фрідмана - 10 жовтня 2023 року, а також інкриміновану йому статтю Кримінального кодексу - частина третя статті 110-2. Йдеться про фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України. Востаннє картка Фрідмана у базі даних МВС оновлювалася у вівторок, 19 грудня.

На початку вересня слідчі СБУ заочно повідомили Фрідману про підозру за цією статтею.

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За даними ЗМІ, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Фрідман інвестував близько двох мільярдів рублів (близько 20,5 мільйона доларів) у кілька військових заводів країни-агресорки, нагадує агенція "Інтерфакс-Україна". Фрідман жив у Лондоні з 2013 року, у жовтні 2023 року він переїхав до Ізраїлю, а після нападу ХАМАСу на Ізраїль утік до Москви.

Фрідман є засновником російської групи "Альфа", був одним із власників Sense Bank (раніше - "Альфа-Банк Україна"), який націоналізували у зв'язку із запровадженням санкцій щодо російських акціонерів. Інші українські активи Фрідмана, зокрема частки в ПрАТ "Київстар", заарештовані в рамках кримінального провадження. Фрідман є фігурантом санкцій США, ЄС та України.