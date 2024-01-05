Холдинг Фрідмана та Авена вимагає від України 1 млрд доларів

Зареєстрована в Люксембурзі компанія ABH Holdings SA, пов'язана зі структурами колишнього "Альфа-Банку", подала судовий позов щодо відшкодування їй збитків від націоналізації українських підрозділів.

Компанія ABH Holdings SA, яка є офіційним представником структур колишнього "Альфа-Банку" (зараз - націоналізований Sense Bank - Ред.), подала проти України судовий позов та вимагає відшкодувати їй збитки від націоналізації, яку в компанії називають "незаконною експропріацією". Суму збитків компанія, як йдеться у прес-релізі, опублікованому в четвер, 4 січня, оцінила більш ніж у один мільярд доларів.

"Позов подано до Міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів (ICSID), провідного світового органу з вирішення спорів між інвесторами та державами під егідою Світового банку у Вашингтоні, округ Колумбія", - йдеться у заяві.

Як стверджує ABH Holdings, Україна "незаконно відібрала" банк у власників, бенефіціарів та акціонерів і примусово націоналізувала його, "поєднуючи методи корпоративного рейдерства та військової спекуляції". Крім того, на думку ABH Holdings, українська влада розгорнула кампанію з дискредитації головних акціонерів банку, нібито використовуючи проти них методи "чорного PR".

"ABHH усвідомлює, що Україна, не маючи реальної надії на законну перемогу в цьому арбітражі, бере участь у закулісній кампанії звинувачень у різних вигаданих порушеннях з боку акціонерів ABHH. Основою цього є різні безпідставні і незаконні кримінальні звинувачення, які традиційно були частиною моделей корпоративного рейдерства колишніх радянських держав", - йдеться у заяві.

До акціонерів ABH Holdings входять співзасновники російської компанії "Альфа Груп" Михайло Фрідман і Петро Авен. Українське відділення "Альфа-Банку" після початку російського вторгнення в Україну було перейменовано в Sense Bank.

За рішенням українського уряду влітку 2023 року Sense Bank було націоналізовано, він залишиться під державним управлінням до закінчення воєнного стану в країні.

Україна оголосила Михайла Фрідмана у розшук

Михайло Фрідман перебуває під санкціями Великобританії, США та Євросоюзу. У серпні 2023 року прокуратура України порушила проти нього кримінальну справу за підозрою у виведенні коштів Sense Bank. За даними МВС України, за межі країни було виведено близько 700 мільйонів гривень.

У вересні Служба безпеки України висунула російському бізнесменові підозру у фінансуванні війни в Україні, а наприкінці грудня оголосила його в розшук. За даними СБУ, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Фрідман вклав близько двох мільярдів рублів у кілька військових заводів в РФ. Серед іншого йдеться про "Тульський патронний завод" і "Уральський оптико-механічний завод імені Яламова", який виробляє високотехнологічне обладнання для російських бойових літаків і вертольотів.