 Нацбанк скорегував офіційний курс гривні до долара | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.07.2022

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Новини

Нацбанк скорегував офіційний курс гривні до долара

Офіційний курс гривні до долара США скорегували на 25 відсотків. НБУ запровадив низку обмежень щодо використання гривневих карток закордоном.

Symbolbild Euro Dollar Inflation

Національний банк України з 21 липня скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25 відсотків. Тепер курс становить 36,5686 грн/дол. США. Повідомлення про це опубліковане на сайті установи.

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У Нацбанку наголошують, що офіційний курс гривні до долара США й надалі є фіксованим. "Фіксація курсу гривні на рівні 29,25 грн за 1 дол. США на початку війни допомогла забезпечити стабільну роботу фінансової системи. Механізм фіксації курсу є стабілізатором економіки в поточних умовах", - ідеться у повідомленні.

Окрім того, Центробанк України повідомив про запровадження низки змін у використання рахунків у гривні закордоном. Зокрема, встановлено щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном із використанням гривневих платіжних карток у розмірі 100 тисяч гривень (в еквіваленті) з усіх рахунків клієнта в банку. Також зменшено щомісячний ліміт на P2P перекази громадян за кордон із гривневих платіжних карток українських банків зі 100 тисяч гривень до 30 тисяч гривень (в еквіваленті). Ліміт на зняття готівки з гривневих платіжних карток залишається на рівні 50 тисяч гривень на місяць.

Згідно повідомлення Нацбанку, такі зміни спрямовані на "мінімізацію витрачання міжнародних резервів на непріоритетні у воєнний час напрями". 

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