Нацбанк скорегував офіційний курс гривні до долара

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Офіційний курс гривні до долара США скорегували на 25 відсотків. НБУ запровадив низку обмежень щодо використання гривневих карток закордоном.
Національний банк України з 21 липня скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25 відсотків. Тепер курс становить 36,5686 грн/дол. США. Повідомлення про це опубліковане на сайті установи.
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У Нацбанку наголошують, що офіційний курс гривні до долара США й надалі є фіксованим. "Фіксація курсу гривні на рівні 29,25 грн за 1 дол. США на початку війни допомогла забезпечити стабільну роботу фінансової системи. Механізм фіксації курсу є стабілізатором економіки в поточних умовах", - ідеться у повідомленні.
Окрім того, Центробанк України повідомив про запровадження низки змін у використання рахунків у гривні закордоном. Зокрема, встановлено щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном із використанням гривневих платіжних карток у розмірі 100 тисяч гривень (в еквіваленті) з усіх рахунків клієнта в банку. Також зменшено щомісячний ліміт на P2P перекази громадян за кордон із гривневих платіжних карток українських банків зі 100 тисяч гривень до 30 тисяч гривень (в еквіваленті). Ліміт на зняття готівки з гривневих платіжних карток залишається на рівні 50 тисяч гривень на місяць.
Згідно повідомлення Нацбанку, такі зміни спрямовані на "мінімізацію витрачання міжнародних резервів на непріоритетні у воєнний час напрями".