Наслідки пандемії: коли відновиться світова економіка? (відео)

У розпал пандемії економісти намагалися передбачити, якою буде рецесія через коронавірусну кризу. Рік по тому DW запитала тих же експертів, чи справдилися їхні прогнози. Тож коли одужає економіка?
Рік тому економісти намагалися передбачити, з якою рецесією зіткнувся б світ. Це могла б бути рецесія у формі літери V, що означає різке короткочасне зниження з наступним відскоком. Або W - це подвійний спад.Чи L - це занурення і тривалий час на дні. За словами економістів, на щастя це не була L-подібна рецесія. Але не все так просто і ось чому:
Економічна криза після коронавірусу неминуча, питання лиш у тім, наскільки глибокою і затяжною буде рецесія. Економісти порівнюють нинішню ситуацію зі світовою війною.
Вірусологи говорять про три стратегії боротьби з коронавірусом. Кожен з цих сценаріїв має свої плюси і мінуси. Але абсолютним пріоритетом залишається людське життя. Дивіться у поясненні DW.