Наслідки пандемії: коли відновиться світова економіка? (відео)

Рік тому економісти намагалися передбачити, з якою рецесією зіткнувся б світ. Це могла б бути рецесія у формі літери V, що означає різке короткочасне зниження з наступним відскоком. Або W - це подвійний спад.Чи L - це занурення і тривалий час на дні. За словами економістів, на щастя це не була L-подібна рецесія. Але не все так просто і ось чому: