 Наслідки пандемії: коли відновиться світова економіка? (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 25.06.2021

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Економіка

Наслідки пандемії: коли відновиться світова економіка? (відео)

У розпал пандемії економісти намагалися передбачити, якою буде рецесія через коронавірусну кризу. Рік по тому DW запитала тих же експертів, чи справдилися їхні прогнози. Тож коли одужає економіка?

Пандемія паралізувала міжнародну торгівлю

Пандемія паралізувала міжнародну торгівлю

Рік тому економісти намагалися передбачити, з якою рецесією зіткнувся б світ. Це могла б бути рецесія у формі літери V, що означає різке короткочасне зниження з наступним відскоком. Або W - це подвійний спад.Чи L - це занурення і тривалий час на дні. За словами економістів, на щастя це не була L-подібна рецесія. Але не все так просто і ось чому:

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