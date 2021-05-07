Наслідки COVID-19: коли весна вже не пахне

Спочатку вона нічого не помічала. Але через кілька днів Анн-Софі Льоркін зрозуміла, що в її житті бракує чогось величезного. Її ранкова кава вже не пахла смаженими бобами, мило - лавандою та трояндою, а її базилік на холодильнику вже не пахнув свіжістю. Замість всього цього було безглузде ніщо.

Коли в кінці жовтня 2020 року бельгійка з Брюсселя отримала позитивний результат тесту на COVID-19, вона відчувала безмежну втому. А ще одним махом у неї повністю зник нюх. "Іноді я думаю, що в мене якась депресія", - розповідає жінка в розмові з DW майже через півроку.

Трояндові парфуми раптом засмерділи

Анн-Софі Льоркін позбулася всіх ароматів зі свого оточення, які вона "так любила" ще кілька місяців тому. Парфуми хлопця, її парфумовані червоні помади, аромасвічки та її власна колекція парфумів. Для неї ці аромати перетворились на сморід. "Дещо схоже на підгузки. Вже трохи краще, але все одно як кака", - каже вона про одні зі своїх колись найулюбленіших трояндових парфумів.

Анн-Софі Льоркін та її улюблені парфуми

Порушення нюху є одним з найпоширеніших наслідків COVID-19, хоч у дослідженнях можна зустріти різні висновки щодо відсотка постраждалих людей. Поки що дослідники ще не дійшли згоди щодо причин цього явища.

Каролін Юар, отоларинголог клініки UCL у Брюсселі та лікарка Анн-Софі Льоркін, наводить дві можливі причини. Деякі дослідження показали, що вірус вражає клітини, що оточують нюхові нейрони в носі. Ще одна гіпотеза, за її словами, полягає в тому, що "вірус атакує самі нюхові нейрони". Це дозволяє SARS-CoV-2 проникати безпосередньо в нюхові цибулини, які є посередниками між носом і мозком.

Відрізаний від спогадів

Жан-Мішель Майяр добре розуміє почуття таких людей, як Анн-Софі Льоркін. Впавши на потилицю понад п’ять років тому, француз повністю втратив нюх.

Найбільше йому бракувало запахів своїх синів та дружини. "Це всі запахи, завдяки яким ти відчуваєш себе живим", - говорить Майяр в інтерв'ю DW. І всі спогади, які він пов'язує з певними запахами: запахи, завдяки яким він повертався до пральні своєї бабусі, до початкової школи, до батька - всі вони зараз "відрізані" від нього.

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Майяр не втрачає своєї пристрасті до кулінарії, хоч його страви зараз мають досить прісний смак, адже мільйони нюхових клітин у носі також визначають відчуття смаку. Поки що француз має задовольнятися солоною та солодкою їжею. На кухні свого будинку в Нормандії він показує на миску, наповнену до країв яскраво-блакитними сердечками. Цукерки тепер його гріх, каже він.

Гнів перетворився на ідею

Після нещасного випадку Жан-Мішель Майяр був дуже злим, адже йому ніхто не міг допомогти, хоч він ходив від лікаря до лікаря зі своїми скаргами. Але в якийсь момент гнів і смуток перетворилися на ідею.

Жан-Мішель Майяр тренує свій ніс розрізняти запахи

Він натрапив на дослідників у Німеччині та Франції, які дали йому та іншим (за оцінками, п’ять відсотків населення Франції мають порушення нюху) надію. Йдеться про тренування нюху з концентратами запахів.

Майяр почав тренувати свій ніс - кавовими зернами, трояндою, лимоном, евкаліптом. Тепер він знову може відчути дуже легку нотку вранці, коли п’є каву. Йому зрозуміло, що попри ці вправи він колись відчує лише крихітну частку тих запахів, які можуть відчути здорові люди. Його нюховий апарат був надто сильно пошкоджений.

Незважаючи на це, три з половиною роки тому він заснував асоціацію Anosmie.org. Він хоче допомогти іншим постраждалим людям і дати зрозуміти, наскільки важливо і гарно мати неушкоджений нюх.

"Більшість усвідомлюють це тільки тоді, коли вже втратили нюх", - говорить Майяр. І йдеться не лише про приємні запахи. Відсутність нюху призводить до того, що людина більше не сприймає запах власного тіла, а також запахи, що сигналізують про небезпеку, наприклад диму.

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І хоч Майяр сподівається, що пандемія скоро закінчиться, нова увага до запаху та смаку є знахідкою для нього та багатьох інших. До цього ніхто насправді не цікавився його стражданнями або ж не сприймав їх серйозно, пояснює француз.

Уже більше року він щовечора сидить перед комп’ютером, на вихідних по кілька годин, проводить відеоконференції на цю тему та намагається мотивувати людей, які через COVID-19 раптом більше не відчувають запаху, спробувати тренування нюху.

Тренування навчить знову нюхати

Анн-Софі Льоркін також тренує нюх - разом із Каролін Уар. За словами лікарки, дослідження показали, що такі тренування приносять позитивні результати протягом декількох місяців.

Лікарка-отоларинголог з Брюсселя Каролін Уар

В ідеалі такі пацієнтки, як Льоркін, повинні намагатися відчути запахи двічі на день - із заплющеними очима. "Дуже важливо сконцентруватися, оскільки мозок повинен активувати пам'ять про запахи", - говорить Уар.

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У випадку паросмії (спотвореного сприйняття запахів) у Льоркін мозок повинен знову вивчити, що троянди пахнуть трояндами, а не стічними водами. Ще один промінь надії: нюхові клітини регулярно оновлюються.

За словами Льоркін, вона все одно боїться, що більше ніколи не зможе відчувати запахи, як раніше. Однак шанс на те, що є перспективи покращення, дає їй надію.

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