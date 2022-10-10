Українська влада закликає населення залишатися в укриттях. Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян. "Ранок важкий. Маємо справу з терористами. Десятки ракет, іранські "Шахіди"", - сказав він. Зеленський попередив, що можуть бути тимчасові перебої з електрикою, "але ніколи не буде перебоїв із нашою впевненістю - впевненістю в перемозі", - додав він.