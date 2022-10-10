Наслідки масованого російського ракетного обстрілу України
Росія здійснила масований ракетний обстріл України. У фотогалереї DW кадри наслідків атаки на Київ та інші міста країни, яка сталася вранці 10 жовтня.
Загиблі та поранені у Києві
Надходить інформація про потрапляння ракет у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Житомирській, Кіровоградській, Хмельницькій, Полтавській областях, також у Запоріжжі, Дніпрі та столиці Києві. За останніми даними, в центрі Києва загинули 8 людей та 24 травмовано.
Заклик залишатися в укриттях
Українська влада закликає населення залишатися в укриттях. Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян. "Ранок важкий. Маємо справу з терористами. Десятки ракет, іранські "Шахіди"", - сказав він. Зеленський попередив, що можуть бути тимчасові перебої з електрикою, "але ніколи не буде перебоїв із нашою впевненістю - впевненістю в перемозі", - додав він.
У центрі Києва після російської ракетної атаки
Одна з ракет, випущених по центру Києва, розірвалася поруч з дитячим майданчиком.
Працюють рятувальні служби
Російські ракети поцілили в об’єкти у Шевченківському та в Солом’янському районах столиці, повідомив мер Києва Віталій Кличко. На місцях працюють рятувальні служби. Рух транспорту у центрі міста перекритий. Повідомляється, що вибуховою хвилею пошкоджені вікна будівлі центрального вокзалу.
Під атакою - об'єкти інфраструктури і не тільки
У Києві рух поїздів метро призупинили на всіх станціях, надзвичайники працюють у районах потрапляння ракет. У Голосіївському районі столиці повідомляють про два влучання в критичні об'єкти інфраструктури. Загалом же пошкоджено щонайменше 11 важливих інфраструктурних об'єктів у 8 регіонах України та столиці, частина областей знеструмлені. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Росія атакувала десятками ракет
Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний повідомив, що за декілька годин Росія запустила по Україні принаймні 75 ракет, 41 з них збита ППО, додав він. На фото - руйнування бізнес-центру "101 Tower", де також розташований візовий відділ посольства Німеччини. "Те, що Путін обстрілює ракетами міста та мирних жителів, підло і нічим не можна виправдати", - наголосила глава МЗС ФРН Анналена Бербок.
Загиблі та поранені на Дніпропетровщині
Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив про масовану ракетну атаку по області, унаслідок якої загинуло щонайменше четверо осіб, ще 19 отримали поранення. На фото: після російського ракетного удару по Дніпру 10 жовтня 2022.
Харків: метрополітен працює як укриття
Внаслідок ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури у Харкові та області подекуди зникли електрика та вода. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про зупинення роботи метрополітену. "Зараз метро працює як укриття", - сказав він. Харків з початку російського вторгнення 24 лютого зазнав масованих обстрілів з боку РФ, що призвели до масштабних руйнувань.
ЄС засуджує російські ракетні атаки
Європейські посадовці рішуче засудили російський ракетний обстріл України, що призвів до жертв серед цивільних та значних руйнувань. Верховний представник ЄС з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель пообіцяв, що причетних до цього ще буде притягнуто до відповідальності. Російську ракетну агресію засудили також міністри закордонних справ Литви, Бельгії, Румунії, Хорватії та інших країн.
Попереду відключення електроенергії
Смерті, руйнування, вогонь і пожежі...Ще одним із наслідків російських ракетних ударів стала й необхідність вводити графіки аварійного відключення електропостачання споживачам столиці і області. Київська міська влада пояснила, що це пов'язано із наслідками російських обстрілів об'єктів критичної інфраструктури.