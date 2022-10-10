  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
10 фото
КонфліктиУкраїна
Дмитро Каневський
10 жовтня 2022 р.
https://www.dw.com/uk/naslidki-masovanogo-rosijskogo-raketnogo-obstrilu-ukraini/g-63391141
Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Денис Шмигаль

Прем'єр закликає українців запасатись свічками і батарейками

Конфлікти
3 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Бен Ходжес за бесідою з DW

Армії РФ не допоможе зміна командування - Ходжес

Армії РФ не допоможе зміна командування - Ходжес

Політика
6 год. тому
Львів ввечері 10 жовтня

Без світла і води: як Львів пережив ракетні обстріли Росії

Без світла і води: як Львів пережив ракетні обстріли Росії

Конфлікти
1 год. тому
Учасники "понеділкової демонстрації" у Лейпцигу 10 жовтня

Українців образили у Лейпцигу - місцева влада обурилась

Українців образили у Лейпцигу - місцева влада обурилась

Політика
2 год. тому
Сергій Суровікін (архівне фото)

"Різник Сирії": що відомо про командувача військами РФ

"Різник Сирії": що відомо про командувача військами РФ

Політика
3 год. тому
Наслідки російського ракетного удару у центрі Києва 10 жовтня

Новий етап ескалації: що кажуть експерти про війну в Україні

Новий етап ескалації: що кажуть експерти про війну в Україні

Конфлікти
7 год. тому
Арне Шенбом

Чому главу "кіберсек'юріті" ФРН запідозрили в зв'язках з ФСБ

Чому главу "кіберсек'юріті" ФРН запідозрили в зв'язках з ФСБ

Цифровий світ
10 год. тому
На головну сторінку