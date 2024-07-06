Наскільки німці самотні? Дослідження

Чи почуваєтеся ви самотнім? Майже половина (46 відсотків) опитаних у Німеччині людей віком від 16 до 30 років відповіли на це запитання ствердно. Водночас 10 відсотків із них зізналися, що почуваються абсолютно самотніми. Якщо розділити самотність на емоційну та соціальну складову, то від першої страждають 60, а від другої - 39 відсотків. Загалом у репрезентативному опитуванні, проведеному у березні 2024 року з ініціативи німецького Фонду Бертельсманна (Bertelsmann Stiftung), взяли участь 2532 мешканці Німеччини.

Також відзначається, що від ізоляції під час пандемії COVID-19, за даними так званого барометра самотності уряду ФРН за 2021 рік, найбільше постраждала молодь. Однак і після скасування обмежень кількість самотніх людей досі перевищує допандемійний рівень. Таким чином, дослідження підтвердило, що самотність більше не є явищем, яке стосується тільки літніх людей, як це вважалося тривалий час. "Останніми роками стало зрозуміло, що молодь також дедалі частіше страждає від самотності й, отже, стає новою групою ризику", - вважає Аня Ланґнесс (Anja Langness), експертка з питань молоді та здоров'я Фонду Бертельсманна.

Причини і наслідки самотності

Самотність - неприємне, болюче відчуття, яке відчувають люди, коли сприймають кількість та якість своїх соціальних контактів та стосунків не так, як їм того хотілося б. Згідно з результатами опитування , опублікованими в червні, найбільше самотність відчувають жителі ФРН у віці 19-22 років. Водночас молоді жінки страждають від самотності частіше, ніж чоловіки. Іншими факторами, які збільшують ризик самотності, є безробіття (75 відсотків самотніх сказали, що не мають роботи), низький рівень освіти (62 відсотки мають мінімальну шкільну освіту), а також міграційне коріння (55 відсотків). Крім того, дуже велика ймовірність відчути себе самотніми стосується розлучених чи молодих людей, які втратили чоловіка чи дружину і живуть у середніх за величиною містах.

Крім самотності, це дослідження також показує те, наскільки благополучні, тобто задоволені своїм життям представники цієї вікової групи нині. Виявилося, що молоді німці помірковано задоволені своїм життям - 6,75 бала за шкалою від нуля (зовсім не задоволений) до 10 (цілком задоволений).

Федеральна міністерка у справах сім'ї Ліза Паус із 30-сторінковою "Стратегією проти самотності" Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

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Самотність впливає ринок праці

Багато психологів вважають, що добробут, як і самотність, - суб'єктивні. Їх можна виміряти за допомогою опитувальників, які добре зарекомендували себе, а також дізнавшись, що особисто думає людина про те, наскільки вона задоволена своїм життям. Оскільки самотність - не хвороба у традиційному розумінні, то стандартних показників не існує.

Водночас збільшення кількості людей, які почуваються самотніми, як серед літніх, так і молоді, є викликом для суспільства в цілому. Численні наукові дослідження свідчать, що цей стан протягом тривалого часу впливає фізичне і психічне здоров'я. Існує величезний спектр захворювань, викликаних, зокрема, самотністю: від тривожних розладів чи депресії до порушень роботи серцево-судинної системи та навіть передчасної смерті. Загалом самотні люди менше задоволені своїм життям.

Вважається, що кризи нашого часу роблять людину сприйнятливішою до самотності. Своєю чергою той, хто довгий час почувається самотнім, починає менше довіряти суспільству, з більшою ймовірністю починає дотримуватись крайніх політичних поглядів та охочіше вірити в теорії змови. Якщо говорити про сферу праці, то з негативних моментів фахівці наголошують, наприклад, на тому, що самотні люди частіше відсутні на роботі через хвороби і менш продуктивні.

Держстратегія проти самотності

Підсумовуючи презентацію результатів дослідження на сайті Фонду Бертельсманна, Аня Ланґнесс закликає реалізовувати більше цільових заходів щодо зниження почуття самотності серед молоді: "Більше профілактики, більше консультацій в інтернеті, а також від фахівців у галузі освіти та психологів. Тут ми також можемо багато чому навчитися в інших країн, які займаються цією проблемою набагато довше та розробили інноваційні підходи".

Великі надії покладаються і на "Стратегію проти самотності", підготовлену федеральним урядом Німеччини та опубліковану у грудні 2023 року. На 30 сторінках цього документа міститься понад сто пропозицій, спрямованих на привернення уваги та вивчення проблеми самотності, а також на пошук рішень.