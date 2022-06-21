"Нафтогаз" розраховує розпочати імпорт скрапленого газу наприкінці року

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" проводить переговори щодо постачання імпортного скрапленого природного газу (СПГ або LNG) до України в четвертому кварталі цього року. Про це повідомив голова компанії Юрій Вітренко на пресконференції у вівторок, 21 червня.

"Ми проводимо зараз переговори щодо постачання LNG у четвертому кварталі. Тут є певні технологічні обмеження - Україна ніколи фізично не імпортувала скрапленого природного газу. Ми розуміємо, що в нас немає терміналів СПГ", - цитує Вітренка агенція "Інтерфакс-Україна".

Тому, за його словами, потрібно привезти СПГ на термінали в Європі й потім забезпечити фізичний транспорт цього газу вже трубопроводами в Україну, або здійснити операції своп (swap - торгово-обмінні фінансові операції - Ред.).

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При цьому Вітренко наголосив, що під час визначення термінів та обсягів постачання імпортного газу "Нафтогаз" буде змушений враховувати безліч технологічних аспектів, зокрема тиск у газопроводах або добові обмеження щодо підняття газу. "Є багато різних аспектів, які ми враховуємо під час війни, але про які ми не можемо говорити широкій аудиторії. Так от, усе це впливає на наші внутрішні плани щодо того, коли і як ми імпортуватимемо газ", - наголосив він.

Завдання - накопичити 19 мільярдів кубометрів газу

Вітренко повідомив, що уряд України поставив завдання до початку опалювального сезону накопичити у сховищах 19 мільярдів кубометрів газу. Для цього, за його словами, додатково треба імпортувати майже 5,8 мільярда кубометрів газу. "Це означає, що необхідно витратити 8 мільярдів доларів, великі гроші для України", - зауважив Вітренко.

Тому нині відбуваються переговори з міжнародними партнерами щодо допомоги із грошима або з газом, додав він. Зокрема, Вітренко повідомив, що Україна звернулася до США з пропозицією поставити обсяг газу, якого не вистачає, в рамках закону про ленд-ліз. "Як один із варіантів, як зробити так, щоб Україна могла отримати такі великі обсяги газу або таке велике фінансування, нами було запропоновано варіант ленд-лізу. Під час Другої світової війни ленд-ліз включав і певні енергетичні продукти, паливо та інше. Тому, використовуючи цю аналогію, ми сказали, що одним із варіантів може бути, коли уряд США надасть нам газ", - сказав Вітренко, цитує агенція "Українські новини".

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Водночас, за словами голови правління НАК, якщо Україна підійде до зими із рівнем газу у 15 мільярдів кубометрів, то цього теж буде цілком достатньо, з урахуванням зниження споживання блакитного палива у зв'язку з війною.

Нагадаємо, станом на 1 червня в українських підземних сховищах було 10 мільярдів кубометрів газу. За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, видобуток газу цього року оцінюється від 16 до 19 мільярдів, споживання - від 21 до 24 мільярдів кубометрів.