Набула чинності заборона на імпорт алмазів з РФ до ЄС
У понеділок, 1 січня, набрала чинності повна заборона на прямий імпорт з Росії до Європейського Союзу непромислових природних і синтетичних алмазів, а також ювелірних прикрас з діамантами. Відповідно до ухваленого раніше 12-го пакета санкцій ЄС проти РФ, європейське ембарго на російські алмази, оброблені в третіх країнах, набуде чинності пізніше - з 1 березня до 1 вересня 2024 року.
За оцінками експертів, Росія заробляє на торгівлі алмазами від 3,7 до 4,6 мільйона євро щороку, нагадує агентство AFP.
Посилення умов цінової стелі на нафту
Крім того, 12-й санкційний пакет передбачає посилення цінової стелі на російський експорт нафти в треті країни. Від європейських компаній вимагатимуть надавати докази того, що вони дотримуються "цінової стелі" на нафту з РФ, запровадженої країнами Заходу.
Також розширюється перелік товарів, на експорт яких до Росії поширюються санкції. Зокрема під заборону потрапляють літієві батареї, термостати і низка категорій хімічної продукції.
У рамках цього пакета ЄС також поширив санкції на понад 140 осіб і компаній, які підтримують війну РФ проти України.