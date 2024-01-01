Набула чинності заборона на імпорт алмазів з РФ до ЄС

Ембарго на пряме ввезення в Євросоюз російських алмазів згідно з 12-м пакетом санкцій починає діяти з 1 січня 2024 року.

У понеділок, 1 січня, набрала чинності повна заборона на прямий імпорт з Росії до Європейського Союзу непромислових природних і синтетичних алмазів, а також ювелірних прикрас з діамантами. Відповідно до ухваленого раніше 12-го пакета санкцій ЄС проти РФ, європейське ембарго на російські алмази, оброблені в третіх країнах, набуде чинності пізніше - з 1 березня до 1 вересня 2024 року.

За оцінками експертів, Росія заробляє на торгівлі алмазами від 3,7 до 4,6 мільйона євро щороку, нагадує агентство AFP.

Посилення умов цінової стелі на нафту

Крім того, 12-й санкційний пакет передбачає посилення цінової стелі на російський експорт нафти в треті країни. Від європейських компаній вимагатимуть надавати докази того, що вони дотримуються "цінової стелі" на нафту з РФ, запровадженої країнами Заходу.

Також розширюється перелік товарів, на експорт яких до Росії поширюються санкції. Зокрема під заборону потрапляють літієві батареї, термостати і низка категорій хімічної продукції.

У рамках цього пакета ЄС також поширив санкції на понад 140 осіб і компаній, які підтримують війну РФ проти України.