На Житомирщині загроза забруднення повітря через атаку РФ

У Звягельській громаді Житомирської області внаслідок атаки РФ пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Жертв серед мирного населення немає, а школи перевели на дистанційний формат навчання.

У Звягельській громаді Житомирської області внаслідок атаки РФ пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Місцева влада попередила жителів про загрозу забруднення повітря, школи перевели на дистанційний формат навчання. Про це йдеться у повідомленнях голови Житомирської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталія Бунечка в Telegram та Звягельській міській раді.

"Жертв серед мирного населення немає. Наразі існує пряма загроза забруднення повітря, тому рекомендовано залишатися в приміщеннях із закритими вікнами", - повідомили у міській раді.

Нагадаємо, що російські війська у ніч проти 8 квітня атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 та 24-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136. Сили ППО збили ракету та 17 дронів. За повідомленням Сил оборони півдня України, внаслідок атаки є влучання в Одеському районі, де було пошкоджено логістично-транспортний об'єкт. Крім цього, падінням уламків збитого дрону там також пошкоджено АЗС.