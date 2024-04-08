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На Житомирщині загроза забруднення повітря через атаку РФ

Дмитро Шварц
8 квітня 2024 р.

У Звягельській громаді Житомирської області внаслідок атаки РФ пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Жертв серед мирного населення немає, а школи перевели на дистанційний формат навчання.

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Наслідки російського удару по Житомирщині, архівне фото
На Житомирщині загроза забруднення повітря через атаку РФ (фото з архіву)Фото: Miguel A. Lopes/EPA-EFE

У Звягельській громаді Житомирської області внаслідок атаки РФ пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Місцева влада попередила жителів про загрозу забруднення повітря, школи перевели на дистанційний формат навчання. Про це йдеться у повідомленнях голови Житомирської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталія Бунечка в Telegram та Звягельській міській раді.

"Жертв серед мирного населення немає. Наразі існує пряма загроза забруднення повітря, тому рекомендовано залишатися в приміщеннях із закритими вікнами", - повідомили у міській раді. 

Нагадаємо, що російські війська у ніч проти 8 квітня атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 та 24-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136. Сили ППО збили ракету та 17 дронів. За повідомленням Сил оборони півдня України, внаслідок атаки є влучання в Одеському районі, де було пошкоджено логістично-транспортний об'єкт. Крім цього, падінням уламків збитого дрону там також пошкоджено АЗС. 

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