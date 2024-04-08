На Одещині дрони пошкодили логістичний об'єкт та АЗС

Російські війська у ніч проти 8 квітня атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 та 24-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136. Сили ППО збили ракету та 17 дронів.

Російські війська у ніч проти понеділка, 8 квітня, атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 та 24-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136. Як повідомили Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ), дрони запустили з кримського мису Чауда та з районів Курська та Єйська, а ракету Х-59 - з окупованої Запорізької області.

"В результаті протиповітряного бою Силами оборони України збито керовану авіаційну ракету Х-59 у Дніпропетровській області та 17 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Хмельницькій та Житомирській областях", - йдеться у повідомленні.

Сили оборони півдня України, своєю чергою, зазначили, що ціллю атаки безпілотників була критична інфраструктура, а сили протиповітряної оборони (ППО) відбивали цей напад протягом трьох годин.

"На жаль, є влучання в Одеському районі. Пошкоджено логістично-транспортний об'єкт. Наслідки уточнюються. Падінням уламків збитого дрону там також пошкоджено АЗС. Люди не постраждалі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч проти неділі, 7 квітня, російські війська атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-31, балістичною ракетою "Іскандер-М" та 17-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136. У Харкові внаслідок обстрілу БпЛА пошкоджені 10 приватних будинків, дитячий садок, три п'ятиповерхівки, три автомобілі.