Атака РФ по Харкову та Одесі: є руйнування і постраждалі

У Харкові внаслідок атаки БпЛА постраждали троє людей. У Куп'янську від скидання Росією КАБів загинула жінка. На Одещині РФ цілилася в припортову інфраструктуру.

Російські війська у ніч проти неділі, 7 квітня, атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-31, балістичною ракетою "Іскандер-М" та 17-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136. Як повідомили Повітряні сили Збройних сил України, дрони запустили з кримського мису Чауда, Х-31 - з окупованої Луганщини, а балістику – з окупованого Криму.

До відбиття повітряного нападу було залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.

"В результаті протиповітряного бою Силами оборони України збито 17 ворожих ударних безпілотників Shahed-131/136 у Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях", - зазначили в ПС ЗСУ.

Троє поранених у Харкові

У Харкові внаслідок обстрілу БпЛА пошкоджені 10 приватних будинків, дитячий садок, три п'ятиповерхівки, три автомобілі, повідомив глава ОВА Олег Синєгубов. "Постраждав 62-річний чоловік, який отримав осколкові поранення. 64-річній жінці та 87-річному чоловікові надали медичну допомогу на місці", - зазначив він.

Крім того, війська РФ атакували дронами по Лозівському та Харківському районах. За даними Синєгубова, ніхто не постраждав.

Загибла у Куп'янську від влучання авіабомби

Державна служба з надзвичайних ситуацій також повідомила про удар РФ по Куп'янську керованими авіабомбами. Внаслідок влучання в житлову багатоповерхівку на зруйнованому четвертому поверсі загинула жінка. Її тіло деблокували з під-завалів.

Балістичну ракету "Іскандер-М" російські військові спрямували на припортову інфраструктуру Одеси, повідомили в оперативному командуванні "Південь". "Внаслідок удару виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Зазнали руйнувань адміністративна та технічна будівлі. Постраждала співробітниця одного з навколишніх підприємств ", - зазначили в ОК "Південь".

За їхніми даними, 11 з 17 дронів збили в небі над Дніпропетровщиною. Внаслідок падіння уламків пошкоджено кілька будівель та авто.