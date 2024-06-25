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Продаж землі за безцінь: на Закарпатті затримали мера

Дмитро Шварц
25 червня 2024 р.

Міський голова "протиснув" ухвалення на сесії міськради рішення про продаж за заниженою у майже 9 разів ціною ділянки товариству, фактичним контролером якого є голова райради, колишній нардеп, зазначили в НАБУ.

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Національне антикорупційне бюро України
НАБУ повідомило про затримання мера та голови райради на ЗакарпаттіФото: Olena Perepadya

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) у вівторок, 25 червня, повідомило про затримання міського голови та голови районної ради у Закарпатській області.

Як йдеться у повідомленні НАБУ, причиною стало зловживання службовим становищем, а саме - продаж через рішення міської ради земельної ділянки у центрі міста площею понад три гектари за заниженою вартістю.

"Міський голова "протиснув" прийняття на сесії міськради рішення про продаж за заниженою у майже 9 разів ціною ділянки приватному товариству, фактичним контролером якого є голова районної ради, колишній нардеп", - йдеться у повідомленні НАБУ.

Зазначається, що підставою для оборудки стала експертна грошова оцінка із заниженою вартістю ділянки, за яку власникам компанії-оцінювачки надали хабар.

"Землю з ринковою вартістю 84,6 млн грн продали усього за 9,6 млн грн. Попри таку мізерну ціну, міський голова особистим рішенням ще й надав товариству розтермінування платежу на шість місяців. Збитки територіальній громаді становлять 74,9 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляють ЗМІ, йдеться про мера Мукачева Андрія Балогу та голову Мукачівської районної ради Михайла Ланьо. Крім них, також було затримано ексначальника відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради, двох власників компанії-оцінювачки та самого оцінювача.

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Нагадаємо, що у липні 2015 року у місті Мукачево відбулась перестрілка, внаслідок якої троє людей загинули, а семеро були поранені. За інформацією ЗМІ, стрілянина нібито відбулася між представниками оточення Михайла Ланьо та людьми, які представились "Правим сектором".

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