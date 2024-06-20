Генпрокурор повідомив про перевірку щодо статків Вербицького

Після журналістських розслідувань і кримінального провадження НАБУ, Костін ініціював службову перевірку щодо свого заступника через дані про його імовірно незаконне збагачення.

Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив про проведення службового розслідування щодо його заступника Дмитра Вербицького, який став фігурантом журналістського розслідування. Перед цим Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розпочало кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення Вербицького.

"Я підписав наказ про проведення службового розслідування щодо цих фактів, яке наразі триває. Національне агентство із запобігання корупції проводить перевірку щодо способу його життя. Окрім цього знаю, що НАБУ ініціювало своє розслідування", - повідомив Костін у ефірі національного телемарафону у середу, 19 червня, цитує у Telegram пресслужба ОГПУ. Водночас він зазначив, що не може відсторонити свого заступника від виконання службових обов'язків на етапі службового розслідування згідно з Законом України "Про прокуратуру".

"Я мав розмову з паном Вербицьким. Він виклав мені свої аргументи та пояснення щодо ситуації. Він веде низку резонансних проваджень, фігуранти яких дуже зацікавлені у його відстороненні або звільненні", - заявив Костін.

19 червня генпрокурор не з'явився до Верховної Ради попри офіційний виклик для роз'яснення ситуації зі статками Вербицького, повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram. Костін, своєю чергою, заявив, що запропонував спікеру парламенту відкласти обговорення цієї ситуації до отримання результатів службового розслідування

Про що йшлося в журналістському розслідуванні

НАБУ зареєструвало кримінальне провадження щодо Вербицького13 травня - через тиждень після виходу першого матеріалу проєкту "Схеми" на "Радіо Свобода", в якому йшлося про те, що Дмитро Вербицький оселився в таунхаусі у елітному котеджному містечку "Коник" у Києві, який придбав його племінник за довіреністю для одеського бізнесмена за вартістю, яка, за даними журналістів, у шість разів нижча ринкової. Раніше Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо компанії-забудовника котеджного містечка "Коник". Розслідуванням керував Офіс генерального прокурора. За останній час у цій справі не було проведено жодних слідчих дій, а арешти на майно забудовника були зняті, повідомили журналісти у розслідуванні.

У другому розслідуванні "Схеми" розповіли про дівчину Вербицького Христину Ільницьку, яка у 2024 році стала власницею, зокрема, нового Porsche і триповерхового котеджу в тому ж "Конику". За даними журналістів, загальна вартість придбаного жінкою майна складає щонайменше 52 мільйони гривень, хоча її сукупний дохід, прозвітований перед державою за останнє десятиліття, склав трохи більше ніж 360 тисяч гривень. Тоді у коментарі "Схемам" заступник генпрокурора Дмитро Вербицький заявив, що не допомагав Ільницькій фінансово. Водночас він не спростував, що перебуває з нею у стосунках, але зазначив, що вони не носять сімейного характеру.

Ільницька надіслала лист в редакцію "Схем", у якому заявила, що майно вона купила "власним коштом". Оскільки вона була партнеркою по яхтовому бізнесу, її колишній партнер залишив їй кошти. Документальних підтверджень статків, за словами журналістів, дівчина не надала.

Дмитро Вербицький обіймає посаду заступника генерального прокурора України з вересня 2022 року. З 2020 і до 2022 року, він був заступником керівника Одеської обласної прокуратури.