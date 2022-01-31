 На виборах у Португалії соціалісти здобули абсолютну більшість | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.01.2022

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Новини

На виборах у Португалії соціалісти здобули абсолютну більшість

За результатами підрахунку 99 відсотків бюлетенів, на дострокових парламентських виборах у Португалії правляча Соціалістична партія набрала абсолютну більшість.

Антоніу Кошта, очільник соціалістичної партії Португалії, що перемогла на дострокових виборах.

Антоніу Кошта, очільник соціалістичної партії Португалії, що перемогла на дострокових виборах

Правляча Соціалістична партія Португалії, яку очолює 60-річний прем'єр-міністр країни Антоніу Кошта, набрала абсолютну більшість голосів на дострокових парламентських виборах. За результатами підрахунку 99% бюлетенів, оприлюднених у ніч проти понеділка, 31 січня, соціалісти отримали щонайменше 117 мандатів із 230.

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За останніми даними, за партію Кошти проголосували 41,7 відсотка виборців. Найбільша опозиційна сила – Соціал-демократична партія (PSD) – отримує 29,3 відсотка голосів. Третє місце із 7,15 відсотка голосів посіла праворадикальна партія "Chega" ("Досить!").

На минулих парламентських виборах у Португалії партія Кошти отримала 36,3 відсотка голосів та 108 із 230 мандатів у парламенті. На початку листопада 2021 року президент Марселу Ребелу ді Соуза оголосив проведення дострокових виборів після того, як парламент відхилив проєкт бюджету уряду меншості.

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