На виборах у Португалії соціалісти здобули абсолютну більшість

Правляча Соціалістична партія Португалії, яку очолює 60-річний прем'єр-міністр країни Антоніу Кошта, набрала абсолютну більшість голосів на дострокових парламентських виборах. За результатами підрахунку 99% бюлетенів, оприлюднених у ніч проти понеділка, 31 січня, соціалісти отримали щонайменше 117 мандатів із 230.

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За останніми даними, за партію Кошти проголосували 41,7 відсотка виборців. Найбільша опозиційна сила – Соціал-демократична партія (PSD) – отримує 29,3 відсотка голосів. Третє місце із 7,15 відсотка голосів посіла праворадикальна партія "Chega" ("Досить!").

На минулих парламентських виборах у Португалії партія Кошти отримала 36,3 відсотка голосів та 108 із 230 мандатів у парламенті. На початку листопада 2021 року президент Марселу Ребелу ді Соуза оголосив проведення дострокових виборів після того, як парламент відхилив проєкт бюджету уряду меншості.