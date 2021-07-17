На півдні Африки фіксують рекордні морози

Тоді як Німеччина бореться з руйнівними наслідками повені, що сталася на заході країни в середині липня, на півдні Африки синоптики фіксують аномально холодну для цього регіону погоду. У низці міст Південно-Африканської Республіки в неділю, 25 липня, продовжував йти сніг, дороги там перекрили через ожеледицю.

У ніч 24 липня, за даними синоптиків, одразу в 19 районах ПАР були побиті історичні рекорди найнижчої температури.

У місті Кімберлі, розташованому в центральній частині країни, і прилеглих до нього районах вперше за весь період метеорологічних спостережень температура повітря опустилася до мінус 9,9 градуса Цельсія.

Читайте також: Вчені порахували, що рекордна спека у Північній Америці - результат змін клімату

У Йоганнесбурзі зафіксували сім градусів морозу, що також холодніше попереднього рекорду - мінус 6,3 градуса Цельсія, зареєстрованого тут 19 липня 1995 року. За прогнозами синоптиків, холодна погода протримається в ПАР ще близько тижня.