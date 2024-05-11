На нафтобазі в окупованих Ровеньках зайнялась пожежа

За даними Луганської ОВА, на нафтобазі значні руйнування, і в окупантів не залишилося запасів пального, тож заправляти військову техніку їм стане ще важче.

В окупованих Росією Ровеньках Луганської області в ніч на суботу, 11 травня, загорілась нафтобаза. Спершу про це повідомила низка Telegram-каналів. На численних відео очевидців видно, що база значно охоплена вогнем.

Згодом так званий глава самопроголошеного утворення "ЛНР" Леонід Пасічник визнав пожежу. Він стверджує, що удару нібито завдали "ракетами американського виробництва ATACMS з касетними боєприпасами", внаслідок чого троє осіб загинули, восьмеро поранені - працівники нафтобази і жителі прилеглого району навколо.

За даними голови Луганської обласної військової адміністрації Артема Лисогора, на нафтобазі "руйнування значні", в окупантів "запасів пального не залишилося", тож "заправляти військову техніку стане ще важче". "Скоріше за все, доведеться користуватися базами, розташованими на території РФ. Щоправда, їхати дозаправникам необхідно буде далеченько", - написав він у Facebook.

Днями нафтобаза спалахнула в Луганську

Трьома днями раніше в окупованому РФ Луганську зайнялась нафтобаза.

Тоді окупанти теж заявили, що Україна вдарила по тій ракетами ATACMS, внаслідок чого госпіталізували п'ятьох працівників нафтобази. Горів газопровід високого тиску, були пошкоджені лінії електропередачі, а будинки в районі нафтобази частково знеструмлені.

Читайте також: Історичний рекорд дальності: дрон СБУ атакував НПЗ у Башкирії