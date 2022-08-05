На місці пожежі у Берліні зберігається загроза нових вибухів

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Більшість пожежі на заході Берліна площею 42 гектари загашена, загроза зберігається всередині ізольованої зони, де напередодні сталися вибухи на складі з боєприпасами та піротехнікою.
Велика пожежа на складі з боєприпасами та піротехнікою в районі Ґруневальд на заході Берліна, що почалася напередодні, здебільшого подолана, але значну проблему, як і раніше, становить сам склад боєприпасів, де існує загроза нових вибухів. Минулої ночі були проведені успішні роботи з гасіння пожежі, при цьому невеликі вогнища все ще залишаються в межах ізольованої зони, заявив у п'ятницю, 5 серпня, представник пожежної служби Томас Кірштайн (Thomas Kirstein) в ефірі телерадіокомпанії RBB.
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За його словами, загальна площа пожежі становила близько 42 гектари. На місце пожежі було стягнуто техніку з усієї Німеччини, у гасінні беруть участь близько 150 пожежників. Вранці 5 серпня прибула спецтехніка, яка буде задіяна в обстеженні території всередині ізольованої зони - три дистанційно керовані роботи, а також бронетехніка для гасіння пожежі, зазначив Кірштайн. При цьому вітер, що піднявся, становить загрозу повторних займань, додав він. Тим часом пожежна служба повідомила в Twitter, що можна очікувати нових вибухів і уламків, що розлітаються.
Пожежники висловили сподівання, що 5 серпня можна буде відкрити прилеглий автобан і відновити рух поїздів у найближчих районах. За словами Кірштайна, це залежить від того, коли вдасться отримати дані про ситуацію на місці вибухів. Під час гасіння пожежі у Ґруневальді ніхто з пожежників не постраждав.
Напередодні на складі у Ґруневальді, де серед іншого зберігаються боєприпаси та піротехніка, почалася сильна пожежа. Через вибухи і вибухові уламки пожежні команди протягом декількох годин не приступали до гасіння, роботи почалися лише ввечері. Рятувальні служби оточили район радіусом в кілометр. Найближчі житлові будинки знаходяться не менш як за два кілометри від місця події. Влада закликала жителів німецької столиці по можливості уникати появи в районі пожежі, а також не відвідувати лісу Ґруневальд, попередження діє і 5 серпня. Пожежники здійснили полив прилеглих лісових масивів, щоб зупинити подальше розповсюдження полум'я.