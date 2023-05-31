  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
КонфліктиРосійська Федерація

На Кубані палав нафтопереробний завод - через удар дрона

Євгенія Наконечна
5 год. тому

На Афіпському НПЗ у Краснодарському краї РФ уночі спалахнула пожежа. Російська влада каже, що її спричинив удар безпілотника. Також учетверте за місяць дрон атакував Ільський НПЗ на Кубані.

https://p.dw.com/p/4RzTF
Афіпський нафтопереробний завод (фото з архіву)
Афіпський нафтопереробний завод (фото з архіву)Фото: Vitaly Timkiv/TASS/dpa/picture alliance

У ніч на середу, 31 травня, на Афіпському нафтопереоробному заводі (НПЗ) у Краснодарському краї РФ спалахнула пожежа, повідомив губернатор регіону Веніамін Кондратьєв у Тelegram.

За його словами, через "приліт" безпілотника загорілася одна з установок з перегону мазуту. Пожежу загасили.

Четверта атака на Ільський НПЗ

Крім того, вранці в середу кубанський оперативний штаб повідомив, що "дрон упав на території Ільського НПЗ". Там стверджують, що інфраструктура заводу не пошкоджена, загоряння не сталося, постраждалих немає.

Це була вже четверта атака на цей об'єкт з початку травня. 

Також цього місяця на Кубані здійнялась пожежа на нафтобазі неподалік Кримського мосту внаслідок влучання безпілотника.

Вибухи на російських НПЗ і залізниці у різних регіонах почастішали останніми місяцями. У деяких з них влада РФ звинуватила диверсантів, у більшості - Україну. Українська влада офіційно не коментує ці повідомлення.

Партизани як рушій спротиву російській окупації 

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Депортація з Німеччини (фото з архіву)

ФРН уперше з початку війни в Україні депортувала росіян

Політика2 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Святогірська лавра (ліворуч) та зруйнований міст у Святогірську

Що буде з УПЦ (МП) на Донбасі?

Що буде з УПЦ (МП) на Донбасі?

Релігія7 год. тому
Поліцейський біля одного з місць падіння дрона у Москві, 30 травня

Атака дронів у Москві та Підмосков'ї: що відомо

Атака дронів у Москві та Підмосков'ї: що відомо

Конфлікти20 год. тому
Україна пішла назустрічі вимогам Матеуша Моравецького (фото) - наприкінці травня була проведена українсько-польська експедиція з пошуку польських жертв Волинської трагедії

Волинська трагедія: суперечка через незагоєні історичні рани

Волинська трагедія: суперечка через незагоєні історичні рани

Політика21 год. тому
Переобраний на ще один термін: Реджеп Ердоган вітає своїх прибічників

Войовничі заяви Ердогана після перемоги

Войовничі заяви Ердогана після перемоги

Політика22 год. тому
Ukraine Kiew | Russicher Drohnen-Angriff

Як Київ витримує інтенсивні повітряні атаки

Як Київ витримує інтенсивні повітряні атаки

Конфлікти22 год. тому
external

Атака дронів на Москву: що кажуть очевидці

Атака дронів на Москву: що кажуть очевидці

Конфлікти23 год. тому02:47 хв.
На головну сторінку