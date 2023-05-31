На Кубані палав нафтопереробний завод - через удар дрона

На Афіпському НПЗ у Краснодарському краї РФ уночі спалахнула пожежа. Російська влада каже, що її спричинив удар безпілотника. Також учетверте за місяць дрон атакував Ільський НПЗ на Кубані.

У ніч на середу, 31 травня, на Афіпському нафтопереоробному заводі (НПЗ) у Краснодарському краї РФ спалахнула пожежа, повідомив губернатор регіону Веніамін Кондратьєв у Тelegram.

За його словами, через "приліт" безпілотника загорілася одна з установок з перегону мазуту. Пожежу загасили.

Четверта атака на Ільський НПЗ

Крім того, вранці в середу кубанський оперативний штаб повідомив, що "дрон упав на території Ільського НПЗ". Там стверджують, що інфраструктура заводу не пошкоджена, загоряння не сталося, постраждалих немає.

Це була вже четверта атака на цей об'єкт з початку травня.

Також цього місяця на Кубані здійнялась пожежа на нафтобазі неподалік Кримського мосту внаслідок влучання безпілотника.

Вибухи на російських НПЗ і залізниці у різних регіонах почастішали останніми місяцями. У деяких з них влада РФ звинуватила диверсантів, у більшості - Україну. Українська влада офіційно не коментує ці повідомлення.