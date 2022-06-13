На кордонах ФРН тимчасово запровадили контроль

На кордонах ФРН запровадили тимчасовий контроль напередодні 48-го саміту"Групи семи" (Великої сімки, G7), який має відбутися з 26 по 28 червня у замку Ельмау у федеральній землі Баварія. Як пояснили в поліції у понеділок, 13 червня, контроль має забезпечити безпеку заходу та мирне проведення демонстрацій, присвячених G7.

Міністерство внутрішніх справ країни хоче запобігти проникненню до Німеччини іноземців, схильних до насильства. Перевірки проводяться не лише на автотрасах, а й на сільських дорогах, а також у потягах. "Ми наполегливо просимо тих, хто подорожує, тримати документи напоготові для швидкості їх обробки", - зазначили у поліції. Перевірки планується проводити до 3 липня.

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На кордоні Німеччини та Австрії заходи контролю діють з осені 2015 року - у відповідь на приплив

значної кількості біженців.

Німеччина головує у Великій сімці

Міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Геррманн (Joachim Herrmann) 11 червня підкреслив: "Ми маємо зробити все, аби з самого початку попередити безчинства організаторів заворушень та інших поборників хаосу".

Німеччина у 2022 році головує у Великій сімці, до складу якої входять також Великобританія, Італія, Канада, США, Франція та Японія. Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) раніше заявляла, що планує зробити спільне розв'язання проблеми зміни клімату одним з центральних питань в період головування Берліна.

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