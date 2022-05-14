"Велика сімка" ніколи не визнає жодних змін кордонів України

"Велика сімка" (G7) - група провідних промислово розвинених країн - заявила, що "ніколи" не прийме нової демаркації кордонів, якої прагне Росія своєю агресивною війною в Україні. "Ми ніколи не визнаємо кордонів, які Росія намагається перекроїти за допомогою військової агресії", - наголошується у спільній заяві міністрів закордонних справ країн G7, опублікованій пресслужбою МЗС ФРН у суботу, 14 травня.

У документі наголошується, що G7 "підтримуватиме суверенітет і територіальну цілісність України - включаючи Крим", а також продовжуватиме надавати Україні гуманітарну, фінансово-економічну та військову допомогу , доки це буде необхідно.

Росія порушила Статут ООН

Очільники зовнішньополітичних відомств "Великої сімки" заявили, що "Росія порушила Статут ООН, підірвала засадничі принципи архітектури європейської безпеки, закріплені у Гельсінському Прикінцевому акті й Паризькій хартії". Вони закликали Москву "негайно виконати юридично зобов'язувальний наказ Міжнародного суду ООН від 16 березня 2022 року та відповідні резолюції Генеральної Асамблеї ООН і завершити військову агресію: припинити вогонь, негайно і беззастережно вивести свої війська з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів". Погрози з боку Росії застосувати хімічну, біологічну або ядерну зброю міністри засудили як безвідповідальні й нагадали Кремлю, "що будь-яке застосування такої зброї матиме серйозні наслідки".

Крім того, у документі наголошується на залученості Білорусі до агресивної війни Росії. Глави зовнішньополітичних відомств закликали офіційний Мінськ "припинити дозволяти російську агресію та дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань".

Загроза глобальній продовольчій безпеці

Агресивна війна Росії проти України, а також її односторонні дії, що обмежують український експорт сільськогосподарської продукції, спричиняють різке зростання цін на сировинних ринках та створюють загрози глобальній продовольчій безпеці, зазначили дипломати "Великої сімки". Москва має "негайно припинити атаки на ключову транспортну інфраструктуру України, зокрема порти, щоб їх можна було використати для експорту української сільськогосподарської продукції", - йдеться у заяві.

У зустрічі, що відбулася під головуванням ФРН, окрім голів дипломатичних відомств Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії, США та Верховного представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки, взяли участь глави МЗС України та Молдови.