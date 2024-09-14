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ЗлочинністьУкраїна

На Хмельниччині п'яний водій розстріляв поліцейських

Максим Сидоржевський
14 вересня 2024 р.

Водія зупинили для перевірки причин руху під час комендантської години. Внаслідок стрілянини важкі поранення отримав патрульний, поранено ще одного цивільного. Стрільця затримали спецпризначенці.

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Національна поліція України
На працівників поліції скоїли напад на ХмельниччиніФото: picture-alliance/dpa/Sputnik/Stringer

У Хмельницькій області працівники Національної поліції затримали чоловіка, який розстріляв два службових авто та поранив поліцейського і цивільного.

Як повідомили у пресслужбі поліції Хмельниччини, напад було скоєно в ніч на суботу, 14 вересня, в селі Олешин Хмельницької територіальної громади.

Їхав п'яним у комендантську годину

Патрульна поліція зупинила автомобіль місцевого жителя для перевірки причин руху під час комендантської години. З'ясовувалося, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння, тому правоохоронці склали на нього протокол про адміністративне правопорушення.

"Після цього водій, який мешкає неподалік, пішов додому начебто для вирішення питання з транспортним засобом, при цьому залишивши в автомобілі свого товариша. Повернувся він до місця події уже з автоматом Калашникова та почав стріляти у правоохоронців. Поліцейські відкрили вогонь у відповідь та викликали допомогу", - йдеться у повідомленні.

Випустив 60 набоїв з автомата Калашникова

Зловмисник випустив по працівниках і службових автомобілях поліції з автомата 60 набоїв, поранивши одного з поліцейських і пасажира свого автомобіля. Їх госпіталізували до лікарні, правоохоронець перебуває у важкому стані.

В результаті проведення спецоперації бійці поліцейського спецпідрозділу КОРД затримали стрільця. Відкрите кримінальне провадження за статтею 348 Кримінального кодексу України ("Посягання на життя працівника правоохоронного органу"). 

 

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