На Хмельниччині п'яний водій розстріляв поліцейських

Водія зупинили для перевірки причин руху під час комендантської години. Внаслідок стрілянини важкі поранення отримав патрульний, поранено ще одного цивільного. Стрільця затримали спецпризначенці.

У Хмельницькій області працівники Національної поліції затримали чоловіка, який розстріляв два службових авто та поранив поліцейського і цивільного.

Як повідомили у пресслужбі поліції Хмельниччини, напад було скоєно в ніч на суботу, 14 вересня, в селі Олешин Хмельницької територіальної громади.

Їхав п'яним у комендантську годину

Патрульна поліція зупинила автомобіль місцевого жителя для перевірки причин руху під час комендантської години. З'ясовувалося, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння, тому правоохоронці склали на нього протокол про адміністративне правопорушення.

"Після цього водій, який мешкає неподалік, пішов додому начебто для вирішення питання з транспортним засобом, при цьому залишивши в автомобілі свого товариша. Повернувся він до місця події уже з автоматом Калашникова та почав стріляти у правоохоронців. Поліцейські відкрили вогонь у відповідь та викликали допомогу", - йдеться у повідомленні.

Випустив 60 набоїв з автомата Калашникова

Зловмисник випустив по працівниках і службових автомобілях поліції з автомата 60 набоїв, поранивши одного з поліцейських і пасажира свого автомобіля. Їх госпіталізували до лікарні, правоохоронець перебуває у важкому стані.

В результаті проведення спецоперації бійці поліцейського спецпідрозділу КОРД затримали стрільця. Відкрите кримінальне провадження за статтею 348 Кримінального кодексу України ("Посягання на життя працівника правоохоронного органу").