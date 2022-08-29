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Окупований Херсон (липень 2022)Фото: Sergei Bobylev/TASS/dpa/picture alliance
КонфліктиУкраїна

На Херсонщині вбили ексдепутата Ковальова

Євгенія Наконечна
2 год. тому

Смерть колишнього депутата партії "Слуга народу", який з перших днів окупації Херсонщини співпрацював з РФ підтвердили в Херсонській ОВА та в Росії.

https://www.dw.com/uk/na-hersonsini-vbili-eksdeputata-kovalova/a-62961137

Колишнього депутата Верховної Ради від "Слуги народу" Олексія Ковальова, який з перших днів окупації Росією Херсонщини співпрацював з ворогом, було вбито у власному будинку в Голій Пристані. Про це повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко із посиланням на власні джерела. За інформацією Цаплієнка, Ковальов отримав смертельні ножові поранення. Вбивство колаборанта підтверджують також джерела видання "Українська правда" у "Слузі народу".

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Пізніше інформацію підтвердив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань. За його словами, смерть Ковальова підтвердили у російських ЗМІ, а згодом видалили повідомлення.  "З’явилась інформація, що у Залізному Порту вбито нардепа-зрадника Олексія Ковальова. Дані потребують уточнення, але цікаво, що про смерть свого "міністра" повідомляли і пропагандистські ЗМІ, хоча одразу видалили", - написав він

Згодом Інформацію про вбивство Ковальова, підтвердив інший колаборант - ексдепутат Олег Царьов. "Олексія Ковальова, на жаль, справді вбили. Його дружина також загинула. Світла пам'ять", - написав Царьов у своєму Telegram-каналі.

У червні на колаборанта вже було скоєно замах, але він залишився живим. За даними Державного бюро розслідувань України, на початку липня Ковальов обійняв посаду "заступника голови" у незаконно створеному окупаційною адміністрацією держави-агресора "уряді Херсонської області".

Ще у квітні "Слуга народу" призупинила членство Ковальова у фракції, а 3 травня виключила його зі свого складу. Причиною цього став факт добровільного перебування Ковальова на тимчасово захопленій території та спілкування його із російськими військовими. У партії наголосили, що адекватних пояснень щодо свого статусу, поведінки і заяв Ковальов не надав.

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