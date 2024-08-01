На Харківщині внаслідок обстрілу РФ загинув чоловік

Під час російського обстрілу села Новоосинове Куп'янського району Харківщини зранку у четвер, 1 серпня, загинув чоловік, повідомив глава обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов. За його словами, внаслідок удару пошкоджено гараж, автівка, два приватні будинки.

Також вночі Росія вдарила по Харківщині ракетами "Іскандер-М". Як випливає з повідомлення Повітряних сил ЗСУ, їх не вдалося збити. В Ізюмі поранень зазнала жінка.

Окрім ракет, російські війська запустили вночі сім дронів типу "Shahed" із мису Чауда в окупованому Криму та російського Курська. Усі "шахеди" збила протиповітряна оборона на Київщині, Полтавщині, Херсонщині та Дніпропетровщині.

На Київщині внаслідок падіння уламків збитих дронів поранено та госпіталізовано двох людей. Влучань в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксували, повідомив глава ОВА Руслан Кравченко. Зазнали пошкоджень два приватних будинки в одному з населених пунктів області - у будівлях пошкоджена покрівля, посічені фасади, вибиті вікна та двері, додав Кравченко.

Натомість на Дніпропетровщині внаслідок атаки постраждалих немає, над регіоном збили один дрон, повідомив глава ОВА Сергій Лисак. Над Херсонщиною було знищено два "шахеди", зазначив глава ОВА Олександр Прокудін.